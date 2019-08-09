Рубль у обмінниках здешевшав перед вихідними

У п'ятницю, 9 серпня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в четвер, 8 серпня, знизився на 3 копійки і становить 3,52 грн за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурс продажу знизився на 2 копійки і становить 4,05 грн за 10 рублів.\r\nКурс російського рубля в київських обмінниках на 9 серпня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n3,52\r\n4,02\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n3,85\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n2,50\r\n3,89\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новнини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 9-11 серпня, на 10,77 коп. до 25,3166 UAH\/USD.\r\nПеред вихідними готівковий долар просів ще більше.\r\nТим часом, гривня може подешевшати: фінансисти розповіли, чого чекати від курсу долара.