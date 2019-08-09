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09 серпня 2019, пʼятниця, 11:15 24
Фінанси 2019-08-09T13:30:03+03:00
Українські Новини
Рубль у обмінниках здешевшав перед вихідними

Рубль у обмінниках здешевшав перед вихідними

Рубль знецінюється. Фото: uapress.info
Рубль знецінюється. Фото: uapress.info

У п'ятницю, 9 серпня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в четвер, 8 серпня, знизився на 3 копійки і становить 3,52 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу знизився на 2 копійки і становить 4,05 грн за 10 рублів.

Курс російського рубля в київських обмінниках на 9 серпня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,52 4,02
Максимальний 3,85 5,00
Мінімальний 2,50 3,89

Як повідомляли Українські Новнини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 9-11 серпня, на 10,77 коп. до 25,3166 UAH/USD.

Перед вихідними готівковий долар просів ще більше.

Тим часом, гривня може подешевшати: фінансисти розповіли, чого чекати від курсу долара.

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