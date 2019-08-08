Рубль в киевских обменниках падает второй день подряд

В четверг, 8 августа, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 7 августа, понизился на 4 копейки и составил 3,55 грн за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nКурс продажи понизился на 1 копейку и составил 4,07 гривен за 10 рублей.\r\nКурс российского рубля в киевских обменниках на 8 августа:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n3,55\r\n4,07\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n3,85\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n2,50\r\n3,89\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 07 августа на 20,47 коп. до 25,5522 UAH\/USD, курс покупки - на 23,45 коп. до 25,1806 UAH\/USD.\r\nТакже Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 8 августа, на 16,60 коп. до 25,4243 UAH\/USD по сравнению с курсом валют на 7 августа.\r\nРанее, 7 августа, в рамках валютной либерализации Национальный банк разрешил бизнесу покупать иностранную валюту за счет кредитных средств в гривне без ограничений по сумме.