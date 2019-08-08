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08 августа 2019, четверг, 11:02 175
Экономика 2019-08-08T11:10:00+03:00
Українські Новини
Рубль в киевских обменниках падает второй день подряд

Рубль в киевских обменниках падает второй день подряд

Рубли. Фото: forexaw.com
Рубли. Фото: forexaw.com

В четверг, 8 августа, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 7 августа, понизился на 4 копейки и составил 3,55 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи понизился на 1 копейку и составил 4,07 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля в киевских обменниках на 8 августа:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,55 4,07
Максимальный 3,85 5,00
Минимальный 2,50 3,89

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 07 августа на 20,47 коп. до 25,5522 UAH/USD, курс покупки - на 23,45 коп. до 25,1806 UAH/USD.

Также Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 8 августа, на 16,60 коп. до 25,4243 UAH/USD по сравнению с курсом валют на 7 августа.

Ранее, 7 августа, в рамках валютной либерализации Национальный банк разрешил бизнесу покупать иностранную валюту за счет кредитных средств в гривне без ограничений по сумме.

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