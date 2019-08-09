підписатися на розсилку
25.3 25.7
28.05 28.8
˟
09 серпня 2019, пʼятниця, 10:25 12
Фінанси 2019-08-09T11:15:02+03:00
Українські Новини
Перед вихідними готівковий долар просів ще більше

Перед вихідними готівковий долар просів ще більше

Долари. Фото: pixabay.com
Долари. Фото: pixabay.com

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 8 серпня на 5,38 коп. до 25,4858 UAH/USD, курс купівлі - на 3,88 коп. до 25,1368 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 4,19 коп. до 28,1100 UAH/EUR, курс продажу знизився на 7,81 коп. до 28,6084 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 25,1368 25,4858 28,1100 28,6084 3,52 4,08
Максимальний 25,3000 25,8000 28,3000 29,0000 3,85 5,00
Мінімальний 24,7000 25,3900 27,9000 28,3900 2,50 3,85

Як повідомляли Українські Новнини, раніше економісти вже прогнозували падіння курсу гривні до осені.

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 9-11 серпня, на 10,77 коп. до 25,3166 UAH/USD.

Тим часом, гривня може подешевшати: фінансисти розповіли, чого чекати від курсу долара.

Більше новин про: Курс валют курс долара курс гривні

Архів
Новини
Японське кредитне рейтингове агентство підвищило рейтинг України 11:06
На Китай рухається тайфун: оголошено червоний рівень небезпеки, тисячі людей готуються до евакуації 10:59
Роттердам + дозволяв стримувати тарифи на електроенергію для промислових споживачів, - ЗМІ 10:51
ДБР засекретило інформацію про справи Порошенка 10:42
З кар'єру "Укрзалізниці" щебінь в Росії експортували без документів більш ніж на мільйон гривень 10:29
більше новин
У відповідь на прохання Зеленського вплинути на бойовиків Путін попросив особливий статус для "ЛДНР" 13:06
Активіст, якого хочуть позбавити батьківських прав. Фото: Дмитро Проказов/facebook.com/Радіо Свобода
Батьки, яких у Росії хочуть позбавити батьківських прав, наполягають на своїй невинності 12:55
Ізабелла Сіренко. Фото: центр
Суд виправдав топ-сепаратистку з Харкова 12:54
Соратника олігарха-втікача хочуть призначити главою відділу "К" СБУ Києва, - журналіст Бойко 12:45
"Ситник, пройди детектор брехні!". В соцмережах розпочався флешмоб через елітний відпочинок директора НАБУ 12:35 Фото
більше новин
Ізабелла Сіренко. Фото: центр
Суд виправдав топ-сепаратистку з Харкова 12:54
8.08.19 20:00 Прес-конференція щодо подальшої бездіяльності ЦВК щодо неоголошення результатів виборів по округу 210 18:27
У відповідь на прохання Зеленського вплинути на бойовиків Путін попросив особливий статус для "ЛДНР" 13:06
7.08.19 15:00 Прес-конференеція кандидата у народні депутати України Сергія Коровченка щодо результатів виборів по округу 210 13:57
Наслідки негоди у Києві. Фото: facebook/KARS.Kyiv
Відео дня: у Києві сильна злива повалила дерева і перетворила дороги на річки 18:41
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok