Перед вихідними готівковий долар просів ще більше

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 8 серпня на 5,38 коп. до 25,4858 UAH\/USD, курс купівлі - на 3,88 коп. до 25,1368 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро знизився на 4,19 коп. до 28,1100 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 7,81 коп. до 28,6084 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n25,1368\r\n25,4858\r\n28,1100\r\n28,6084\r\n3,52\r\n4,08\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n25,3000\r\n25,8000\r\n28,3000\r\n29,0000\r\n3,85\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n24,7000\r\n25,3900\r\n27,9000\r\n28,3900\r\n2,50\r\n3,85\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новнини, раніше економісти вже прогнозували падіння курсу гривні до осені.\r\nНаціональний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 9-11 серпня, на 10,77 коп. до 25,3166 UAH\/USD.\r\nТим часом, гривня може подешевшати: фінансисти розповіли, чого чекати від курсу долара.