Перед вихідними готівковий долар просів ще більше

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 8 серпня на 5,38 коп. до 25,4858 UAH/USD, курс купівлі - на 3,88 коп. до 25,1368 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 4,19 коп. до 28,1100 UAH/EUR, курс продажу знизився на 7,81 коп. до 28,6084 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 25,1368 25,4858 28,1100 28,6084 3,52 4,08 Максимальний 25,3000 25,8000 28,3000 29,0000 3,85 5,00 Мінімальний 24,7000 25,3900 27,9000 28,3900 2,50 3,85

Як повідомляли Українські Новнини, раніше економісти вже прогнозували падіння курсу гривні до осені.

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 9-11 серпня, на 10,77 коп. до 25,3166 UAH/USD.

Тим часом, гривня може подешевшати: фінансисти розповіли, чого чекати від курсу долара.