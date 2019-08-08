НАБУ не може знайти Гладковського, який відпочиває в Іспанії

Національне антикорупційне бюро не змогло встановити місцезнаходження колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського (Свинарчука), якого журналісти сфотографували на іспанському курорті з жінкою.\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.\r\n"Не змогли встановити, де він перебуває", - сказав співрозмовник.\r\nЗа його словами, Гладковський перебуває за кордоном і не був поки допитаний, хоча викликався на допит 19 липня.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Олег Гладковський поїхав за кордон, але пообіцяв прийти на допит в Національне антикорупційне бюро (НАБУ) після того, як той повернеться в Україну.\r\nКрім того корпорація Гладковського отримала 78,2 млн гривень на таємну угоду з Міністерством оборони.\r\nТим часом ДФС, СБУ, НАБУ і Генеральна військова прокуратури "продавали" справу про корупцію Гладковського в оборонці, повідомили журналісти в розслідуванні BIHUS info.\r\nРаніше НАБУ почало розслідувати оприлюднені журналістами програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" факти корупції в оборонній сфері. "Укроборонпром" назвав "некоректними" оприлюднені дані про відкати Гладковського.