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08 серпня 2019, четвер, 21:27 36
Судова влада 2019-08-08T23:00:02+03:00
Українські Новини
НАБУ не може знайти Гладковського, який відпочиває в Іспанії

НАБУ не може знайти Гладковського, який відпочиває в Іспанії

Національне антикорупційне бюро не змогло встановити місцезнаходження колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського (Свинарчука), якого журналісти сфотографували на іспанському курорті з жінкою.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Не змогли встановити, де він перебуває", - сказав співрозмовник.

За його словами, Гладковський перебуває за кордоном і не був поки допитаний, хоча викликався на допит 19 липня.

Як повідомляли Українські Новини, Олег Гладковський поїхав за кордон, але пообіцяв прийти на допит в Національне антикорупційне бюро (НАБУ) після того, як той повернеться в Україну.

Крім того корпорація Гладковського отримала 78,2 млн гривень на таємну угоду з Міністерством оборони.

Тим часом ДФС, СБУ, НАБУ і Генеральна військова прокуратури "продавали" справу про корупцію Гладковського в оборонці, повідомили журналісти в розслідуванні BIHUS info.

Раніше НАБУ почало розслідувати оприлюднені журналістами програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" факти корупції в оборонній сфері. "Укроборонпром" назвав "некоректними" оприлюднені дані про відкати Гладковського.

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