Гладковский отдыхает с девушкой на элитном курорте Испании

Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олег Гладковский (раньше - Свинарчук), который фигурировал в резонансном скандале о коррупции в оборонной сфере, отдыхает на курорте в Испании со спутницей.

Об этом сообщает "Страна".

Издание со ссылкой на собственные источники, приближенных к бизнесмену, отмечает, Гладковский отдыхает не с женой, которая фигурирует в официальных документах. Вместе с ним в Испании девушка по имени Илона, с корой он состоит в близких отношениях уже около пяти лет.

В СМИ попали фото и видео пары на набережной Сан-Поль (Passeig de Sant Pol) в городке Сагаро (Испания). Это элитный курортный поселок, расположенный между городами Сан-Фелиу-де-Гишольс и Плайя-де-Аро. Сагаро находится практически в самом сердце побережья Коста-Брава.

Для отдыха здесь можно арендовать виллу на побережье или снять номер в гостинице. К примеру, в августе классический двухместный номер в 5-звездочном отеле Hostal de la Gavina будет стоить 13 898 в сутки.

Гладковский с девушкой в Испании, фото: "Страна"

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Как сообщали Українські Новини, Олег Гладковский выехал за границу, но обещает прийти на допрос в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) после возвращения в Украину.

Тем временем корпорация Гладковского получила 78,2 млн гривен на тайное соглашение с Минобороны