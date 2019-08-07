Гладковский отдыхает с девушкой на элитном курорте Испании

Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олег Гладковский (раньше - Свинарчук), который фигурировал в резонансном скандале о коррупции в оборонной сфере, отдыхает на курорте в Испании со спутницей.\r\nОб этом сообщает "Страна".\r\nИздание со ссылкой на собственные источники, приближенных к бизнесмену, отмечает, Гладковский отдыхает не с женой, которая фигурирует в официальных документах. Вместе с ним в Испании девушка по имени Илона, с корой он состоит в близких отношениях уже около пяти лет.\r\nВ СМИ попали фото и видео пары на набережной Сан-Поль (Passeig de Sant Pol) в городке Сагаро (Испания). Это элитный курортный поселок, расположенный между городами Сан-Фелиу-де-Гишольс и Плайя-де-Аро. Сагаро находится практически в самом сердце побережья Коста-Брава.\r\nДля отдыха здесь можно арендовать виллу на побережье или снять номер в гостинице. К примеру, в августе классический двухместный номер в 5-звездочном отеле Hostal de la Gavina будет стоить 13 898 в сутки.\r\nГладковский с девушкой в Испании, фото: "Страна"\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=iFlBYyEbfFs" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українські Новини, Олег Гладковский выехал за границу, но обещает прийти на допрос в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) после возвращения в Украину. \r\nТем временем корпорация Гладковского получила 78,2 млн гривен на тайное соглашение с Минобороны