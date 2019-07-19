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19 июля 2019, пятница, 10:54 1441
Экономика 2019-07-19T11:15:00+03:00
Українські Новини
Корпорация Гладковского получила 78,2 млн гривен на тайное соглашение с Минобороны

Корпорация Гладковского получила 78,2 млн гривен на тайное соглашение с Минобороны

В середине июля Автосборочный завод №2 компании "Богдан Моторс" получил 78,2 миллиона гривен на выполнение тайного соглашения с Минобороны в рамках государственного оборонного заказа.

Об этом сообщает Глеб Каневский, глава экспертной организации StateWatch со ссылкой на официальный портал использования публичных финансов, пишет "Экономическая правда".

Деньги перечислены со счета Государственного казначейства на частный счет "Богдан Моторс", открытый в "ОТП банке".

За что именно уплачено деньги - количество авто и стоимость за единицу - не указано. Вместе с тем, в этом году пресс-служба "Богдан" сообщила, что корпорация подписала новые контракты с Министерством обороны на поставку обновленных санитарных машин "Богдан 2251" и грузовиков "Богдан 6317" в Вооруженные силы Украины.

"Государственный оборонный заказ на этот год сформирован, еще когда Олег Гладковський занимал должность первого заместителя Секретаря СНБО, и до конца года именно "Богдан Моторс" будет обеспечивать армию транспортом", - считает Каневский.

Корпорация "Богдан" ранее настаивала, что детали контрактов с Министерством обороны, которые выполняются под грифом государственной тайны, не могут быть раскрыты для общества и средств массовой информации.

В начале года стало известно, что "Богдан" будет поставлять армии еще и броневик "Барс-8".

Недавно стало известно, что бывший первый заместитель секретаря СНБО и фигурант расследования о хищении в "Укроборонпроме" Олег Гладковский вернулся на работу руководителя корпорации "Богдан".

Всего в этом году "Богдан Моторс" из бюджета получил более полумиллиарда гривен на выполнение тайных соглашений с Минобороны в рамках государственного оборонного заказа на поставку автотранспорта.

26 февраля САП открыла уголовное производство по факту возможного хищения имущества должностными лицами государственного концерна "Укроборонопром".

 

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