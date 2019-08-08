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08 серпня 2019, четвер, 18:13 23
Економіка 2019-08-08T20:30:02+03:00
Українські Новини
Долар увійшов в піке: Гривня на міжбанку знову підскочила

Долар увійшов в піке: Гривня на міжбанку знову підскочила

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в середу на 24 коп. в четвер зміцнився на 6 коп. до 25,24 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 25,30-25,35 UAH/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 25,28-25,32 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 25,23-25,26 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 8,95% з 27,72 UAH/USD до 25,24 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, за 2017 рік курс гривні на міжбанку знизився на 3,27% з 27,18 UAH/USD до 28,07 UAH/USD.

Тим часом, долар продовжує стрімко падати. Також рубль у київських обмінниках падає другий день поспіль, а експерт спрогнозував курс долара до осені.

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