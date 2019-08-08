20 млрд долларов инвестиций и 5G-связь: Зеленский дал обещания и прогнозы на 5 лет

Президент Владимир Зеленский прогнозирует, что в ближайшие пять лет инфрастркутура получит более 20 млрд долларов инвестиций для ремонта дорог и обеспечения работы 15 аэропортов в то время, как призвал Турцию помочь в восстановлении инфраструктуры Донбасса.\r\nОб этом он сообщил в ходе украинско-турецкого бизнес-форума, передают Українськi Новини.\r\n"За ближайшие 5 лет Украина изменится кардинально. Наша экономика будет расти на 5-7% в год. За это время мы проинвестируем в нашу инфраструктуру не менее 20 млрд долларов, чтобы привести в порядок 24 тыс. км наших дорог, увеличить количество реально работающих аэропортов до 15, обеспечить развитие 5 морских портов", - сказал он.\r\nТакже Зеленский анонсировал проведение большой приватизации.\r\nПо его словам, в ближайшие 5 лет много внимания будет уделено развитию качественного телекоммуникационного сектора.\r\nКроме того, он заявил о подготовке к внедрению 5G-связи, предупредив, что для этого потребуется несколько лет.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский прогнозирует, что до конца текущего года будет проведена земельная реформа, а с 2020 года будет запущен рынок земли.\r\nЗеленский заявляет о намерении легализировать работу казино в пятизвездочных отелях.