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08 августа 2019, четверг, 12:07 114
Президент 2019-08-08T12:16:38+03:00
Українські Новини
20 млрд долларов инвестиций и 5G-связь: Зеленский дал обещания и прогнозы на 5 лет

20 млрд долларов инвестиций и 5G-связь: Зеленский дал обещания и прогнозы на 5 лет

Владимир Зеленский. Фото: сайт Президента Украины
Владимир Зеленский. Фото: сайт Президента Украины

Президент Владимир Зеленский прогнозирует, что в ближайшие пять лет инфрастркутура получит более 20 млрд долларов инвестиций для ремонта дорог и обеспечения работы 15 аэропортов в то время, как призвал Турцию помочь в восстановлении инфраструктуры Донбасса.

Об этом он сообщил в ходе украинско-турецкого бизнес-форума, передают Українськi Новини.

"За ближайшие 5 лет Украина изменится кардинально. Наша экономика будет расти на 5-7% в год. За это время мы проинвестируем в нашу инфраструктуру не менее 20 млрд долларов, чтобы привести в порядок 24 тыс. км наших дорог, увеличить количество реально работающих аэропортов до 15, обеспечить развитие 5 морских портов", - сказал он.

Также Зеленский анонсировал проведение большой приватизации.

По его словам, в ближайшие 5 лет много внимания будет уделено развитию качественного телекоммуникационного сектора.

Кроме того, он заявил о подготовке к внедрению 5G-связи, предупредив, что для этого потребуется несколько лет.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский прогнозирует, что до конца текущего года будет проведена земельная реформа, а с 2020 года будет запущен рынок земли.

Зеленский заявляет о намерении легализировать работу казино в пятизвездочных отелях.

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