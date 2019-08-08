НАБУ провело очную ставку между Крючковым и Кононенко

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) провело очную ставку между бывшим депутатом Верховной Рады, экс-председателем правления ЧАО "Холдинговая компания "Энергомережа" Дмитрием Крючковым, который вернулся в Украину, и первым заместителем председателя фракции "Блок Петра Порошенко" в Раде Игорем Кононенко.

Об этом в ходе интервью Українським Новинам сообщил Крючков.

"2 августа была очная ставка с Кононенко. Он не отрицал факт знакомства и общения, но отрицал факт каких-то бизнес-отношений, я этот факт не отрицал", - сказал Крючков.

В свою очередь адвокат Крючкова Александр Лысак отметил, что детективы включили записи телефонных разговоров, в которых Крючков разговаривает с Кононенко относительно экс-председателя Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка и ряда компаний, включая энергогенерирующую компанию "Центрэнерго".

"Крючков подтвердил содержание разговора и свой голос, дал согласие на проведение экспертизы голоса. В свою очередь Кононенко сказал, что не припоминает таких разговоров, при этом он отказался дать согласие на проведение экспертизы образца голоса", - подчеркнул Лысак.

Также он добавил, что во всех остальных аспектах Кононенко отказался давать показания, сославшись на действующий статус народного депутата Украины.

Как сообщали Українськi Новини, в НАБУ проведут очную ставку между экс-депутатом Рады Крючковым и Порошенко.

Тем временем адвокат бывшего Президента Петра Порошенко Игорь Головань просит Генеральную прокуратуру открыть уголовное производство в отношении Дмитрия Крючкова.