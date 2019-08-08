подписаться на рассылку
25.3 25.7
28.05 28.8
˟
08 августа 2019, четверг, 11:48 100
Судебная власть 2019-08-08T11:48:31+03:00
Українські Новини
НАБУ провело очную ставку между Крючковым и Кононенко

НАБУ провело очную ставку между Крючковым и Кононенко

Игорь Кононенко
Игорь Кононенко

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) провело очную ставку между бывшим депутатом Верховной Рады, экс-председателем правления ЧАО "Холдинговая компания "Энергомережа" Дмитрием Крючковым, который вернулся в Украину, и первым заместителем председателя фракции "Блок Петра Порошенко" в Раде Игорем Кононенко.

Об этом в ходе интервью Українським Новинам сообщил Крючков.

"2 августа была очная ставка с Кононенко. Он не отрицал факт знакомства и общения, но отрицал факт каких-то бизнес-отношений, я этот факт не отрицал", - сказал Крючков.

В свою очередь адвокат Крючкова Александр Лысак отметил, что детективы включили записи телефонных разговоров, в которых Крючков разговаривает с Кононенко относительно экс-председателя Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка и ряда компаний, включая энергогенерирующую компанию "Центрэнерго".

"Крючков подтвердил содержание разговора и свой голос, дал согласие на проведение экспертизы голоса. В свою очередь Кононенко сказал, что не припоминает таких разговоров, при этом он отказался дать согласие на проведение экспертизы образца голоса", - подчеркнул Лысак.

Также он добавил, что во всех остальных аспектах Кононенко отказался давать показания, сославшись на действующий статус народного депутата Украины.

Как сообщали Українськi Новини, в НАБУ проведут очную ставку между экс-депутатом Рады Крючковым и Порошенко.

Тем временем адвокат бывшего Президента Петра Порошенко Игорь Головань просит Генеральную прокуратуру открыть уголовное производство в отношении Дмитрия Крючкова.

Больше новостей о: Очная ставка НАБУ Игорь Кононенко Дмитрий Крючков

Архив
Новости
НАБУ более полугода записывало разговоры судей Окружного админсуда Киева, - источник 12:33
В Риме запретили сидеть на Испанской лестнице и фонтане Треви 12:28
Украина готова к отопительному сезону на 65%, - "Укртрансгаз" 12:25
Сколько потратили партии на предвыборную кампанию: лидируют "Слуга народа", "Голос" и "Евросолидарность" 12:09
20 млрд долларов инвестиций и 5G-связь: Зеленский дал обещания и прогнозы на 5 лет 12:07
больше новостей
В ответ на просьбу Зеленского повлиять на боевиков Путин попросил особый статус для "ЛДНР" 13:06
Порошенко ночью вернулся из отпуска в Украину 12:39
Циклон Xaver и антициклон Zella столкнутся в Украине: синоптик предупредила о борьбе холода и жары 06:00 Карта
В "Слуге народа" рассказали, когда планируют провести первое заседание новой Рады 12:00
"Голос України" опубликовал фамилии всех депутатов Рады девятого созыва: список 12:26 Документ
больше новостей
В ответ на просьбу Зеленского повлиять на боевиков Путин попросил особый статус для "ЛДНР" 13:06
Богдан и Ваврыш решили "рейдернуть" Киев у киевлян, - Макаровский 14:08
Порошенко ночью вернулся из отпуска в Украину 12:39
Кандидат на пост главы Одесской ОГА Максим Болдин заявляет, что в кампании по его очернению принимает участие глава ГБР Роман Труба 12:53
Минюст проведет верификацию всех нотариусов осенью 12:54
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok