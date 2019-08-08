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08 августа 2019, четверг, 10:52 1119 Документ
Президент 2019-08-08T10:57:40+03:00
Українські Новини
Руководитель Госуправления делами при Президенте зарабатывает больше Зеленского

Руководитель Госуправления делами при Президенте зарабатывает больше Зеленского

Руководство Государственного управления делами (ГУД) при Президенте получает зарплату выше, чем у Владимира Зеленского

Об этом говорится в ответе ГУД на запрос Українських Новин.

Временно исполняющий обязанности руководителя ГУД Сергей Борзов заработал за июль 34,4 тыс. гривен, а его заместитель Сергей Прилипко - 49 561 гривну.

1 августа Зеленский назначил Борзова руководителем ГУД по итогам конкурса.

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Борзов владеет торговой маркой "Вінницькі перці", а его супруга зарабатывает 1 млн гривен в год. При этом Госуправление делами подарило Борзовым квартиру на Печерске площадью 200 кв. м. 

В 2018 ГУД израсходовало 1 млрд гривен на обслуживание Порошенко и Администрации Президента. В целом за последние 5 лет расходы на обслуживание Президента выросли в 4 раза

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