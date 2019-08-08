Руководитель Госуправления делами при Президенте зарабатывает больше Зеленского

Руководство Государственного управления делами (ГУД) при Президенте получает зарплату выше, чем у Владимира Зеленского.

Об этом говорится в ответе ГУД на запрос Українських Новин.

Временно исполняющий обязанности руководителя ГУД Сергей Борзов заработал за июль 34,4 тыс. гривен, а его заместитель Сергей Прилипко - 49 561 гривну.

1 августа Зеленский назначил Борзова руководителем ГУД по итогам конкурса.

Как сообщали Українські Новини, жена Борзова, дочь продюсера "Лиги смеха" Ирина Борзова станет депутатом от "Слуги народа".

Борзов владеет торговой маркой "Вінницькі перці", а его супруга зарабатывает 1 млн гривен в год. При этом Госуправление делами подарило Борзовым квартиру на Печерске площадью 200 кв. м.

В 2018 ГУД израсходовало 1 млрд гривен на обслуживание Порошенко и Администрации Президента. В целом за последние 5 лет расходы на обслуживание Президента выросли в 4 раза.