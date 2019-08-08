Керівник Держуправління справами при Президенті заробляє більше Зеленського

Керівництво Державного управління справами (ДУС) при Президентові отримує вищу зарплату, ніж у Володимира Зеленського.

Про це йдеться у відповіді ДУС на запит Українських Новин.

Тимчасово виконуючий обов'язки керівника ДУС Сергій Борзов заробив за липень 34,4 тис. гривень, а його заступник Сергій Прилипко - 49 561 гривню.

1 серпня Зеленський призначив Борзова керівником ДУС за результатами конкурсу.

Як повідомляли Українські Новини, дружина Борзова, дочка продюсера "Ліги сміху" Ірина Борзова стане депутатом від "Слуги народу".

Борзов володіє торговою маркою "Вінницькі перці", а його дружина заробляє 1 млн гривень на рік. При цьому Держуправління справами подарувало Борзовим квартиру на Печерську площею 200 кв. м.

У 2018 ДУС витратило 1 млрд гривень на обслуговування Порошенко і Адміністрації Президента. В цілому за останні 5 років витрати на обслуговування Президента зросли в 4 рази.