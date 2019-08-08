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08 августа 2019, четверг, 09:52 63 Карта
Силовые структуры 2019-08-08T09:56:56+03:00
Українські Новини
В Украине объявлено штормовое предупреждение: запад и север под угрозой

В Украине объявлено штормовое предупреждение: запад и север под угрозой

Тучи.
Тучи.

В то время, как циклон Xaver и антициклон Zella столкнулись в Украине, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) предупреждает об ухудшении погодных условий 8 августа в Украине и штормовых порывах ветра до 15-20 м/с.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС, передают Українські Новини.

"По прогнозам УкрГидрометцентра, днем 8 августа в западных, в северных и большинстве центральных областей грозы, усиление ветра до 15-20 м/с", - сказано в сообщении.

Кроме того, в отдельных районах страны ожидается град.

Карта: УкргидрометцентрКарта: Укргидрометцентр

При этом, согласно прогнозу УкрГидрометцентра, в Киеве 8 августа переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем порывы 15-20 м/с, а на севере Украины - переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

Как сообщали Українські Новини, синоптик дала предварительный прогноз на неделю.

Кроме того, синоптики спрогнозировали погоду на три месяца.

Больше новостей о: Штормовое предупреждение Прогноз погоды ГосЧС Украины погода в Украине

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