В Украине объявлено штормовое предупреждение: запад и север под угрозой

В то время, как циклон Xaver и антициклон Zella столкнулись в Украине, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) предупреждает об ухудшении погодных условий 8 августа в Украине и штормовых порывах ветра до 15-20 м\/с.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС, передают Українські Новини.\r\n"По прогнозам УкрГидрометцентра, днем 8 августа в западных, в северных и большинстве центральных областей грозы, усиление ветра до 15-20 м\/с", - сказано в сообщении.\r\nКроме того, в отдельных районах страны ожидается град.\r\nКарта: Укргидрометцентр\r\nПри этом, согласно прогнозу УкрГидрометцентра, в Киеве 8 августа переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный, 5-10 м\/с, днем порывы 15-20 м\/с, а на севере Украины - переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный, 5-10 м\/с, днем порывы 15-20 м\/с.\r\nВ центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный, 5-10 м\/с, днем порывы 15-20 м\/с.\r\nКак сообщали Українські Новини, синоптик дала предварительный прогноз на неделю.\r\nКроме того, синоптики спрогнозировали погоду на три месяца.