Мужчины сбросили холодильник со скалы в Испании и заплатят за это 450 тыс. евро

Возле города Альмерия на юге Испании двое мужчин сбросили холодильк со скалы и записали процесс на видео, сообщает "BBC Украина".

После содеянного полиция заставила их вытащить холодильник обратно, что также записано на видео.

На ролике видно, как к оврагу летит холодильник. Мужчины при этом шутят, что таким образом перерабатывают его.

Один из них теперь должен заплатить 45 000 евро штрафа - за "преступление против окружающей среды".

Как сообщали Українські Новини, исследование показало, что Черное море вдвое грязнее, чем Средиземное. Оно показало, что 83% морского мусора, найденного в Черном море, составляет пластик (PET-бутылки, обертки от сладостей, пластиковые пакеты). Кроме того, загрязнение пластиком вышло на новый уровень в мировом океане, а 40 тонн мусора достали из Тихого океана с помощью спутниковых технологий.

Также день окружающей среды в мире посвятили борьбе с пластиком. Пакт о борьбе с пластиковым мусором подписали 187 стран.

Тем временем на дне Марианской впадины нашли пластиковый пакет.