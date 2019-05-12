Пакт о борьбе с пластиковым мусором подписали 187 стран

В Женеве 1400 делегатов из 187 стран мира подписали пакт, который будет регулировать глобальный экспорт пластикового мусора. Об этом сообщает DW.\r\nПакт, подписанный по итогам 12-дневных консультаций, является дополнением к Базельской конвенции 1989 года.\r\nПо словам министра охраны окружающей среды Германии Свеньи Шульце, подписание соглашения показывает, что мировое сообщество способно принимать совместные меры в сфере защиты окружающей среды.\r\n"Ужесточение правил экспорта, предусмотренных в Базельской конвенции, является большим прогрессом и действенной мерой против растущих объемов мусора в морях", - подчеркнула она.\r\nСреди прочего, принятый пакт предусматривает возможность запрета экспорта загрязненных и проблематичных пластиковых отходов из ЕС в Азию и Африку.\r\nНапомним, в Таллине уже запретили использовать одноразовую пластиковую посуду на общественных мероприятиях.\r\nРанее в теле погибшего молодого кита на Филиппинах нашли 40 кг пластика.\r\nПластик от стирки синтетической одежды уже стал частью пищевой цепи в океане.\r\nТем временем организатора школьных климатических забастовок Грету Тунберг номинировали на Нобелевскую премию мира.\r\nКроме того, по всему миру набирает обороты экологический флешмоб Trashtag Challenge.