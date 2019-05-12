Пакт о борьбе с пластиковым мусором подписали 187 стран

В Женеве 1400 делегатов из 187 стран мира подписали пакт, который будет регулировать глобальный экспорт пластикового мусора. Об этом сообщает DW.

Пакт, подписанный по итогам 12-дневных консультаций, является дополнением к Базельской конвенции 1989 года.

По словам министра охраны окружающей среды Германии Свеньи Шульце, подписание соглашения показывает, что мировое сообщество способно принимать совместные меры в сфере защиты окружающей среды.

"Ужесточение правил экспорта, предусмотренных в Базельской конвенции, является большим прогрессом и действенной мерой против растущих объемов мусора в морях", - подчеркнула она.

Среди прочего, принятый пакт предусматривает возможность запрета экспорта загрязненных и проблематичных пластиковых отходов из ЕС в Азию и Африку.

Напомним, в Таллине уже запретили использовать одноразовую пластиковую посуду на общественных мероприятиях.

Ранее в теле погибшего молодого кита на Филиппинах нашли 40 кг пластика.

Пластик от стирки синтетической одежды уже стал частью пищевой цепи в океане.

Тем временем организатора школьных климатических забастовок Грету Тунберг номинировали на Нобелевскую премию мира.

Кроме того, по всему миру набирает обороты экологический флешмоб Trashtag Challenge.