Загрязнение пластиком вышло на новый уровень в мировом океане

После того, как на глубине Марианской впадины нашли пластковый пакет, появились признаки присутствия в мировом океане нового типа пластикового загрязнения. Ученые обнаружили, что микрочастицы пластика создают поверхностную корку, которая оседает на песке и прибрежных скалах, сообщает "Русская служба ВВС".

Этот пластик создает угрозу множеству видов живых существ, которые обитают в прибрежных районах. Это также новый путь поступления микрочастиц пластика в пищевую цепочку, которая заканчивается человеком.

С 2016 года ученые Центра морской экологии MARE в Португалии вели наблюдение процессов пластикового загрязнения, происходящих на береговой линии вулканического острова Мадейра.

"Пластиковая корка, скорее всего, образуется в результате фрагментации крупных кусков пластика под воздействием ударов о скалы, а в результате на камне наблюдается присутствие слоев, состоящих из микрочастиц", - рассказала биолог Игнасио Жестозо.

Эта пластиковая корка напоминает по консистенции использованную жевачку или зубную пасту. Наносы напоминают по форме природные наросты водорослей и лишайников, что делает их еще более опасными.

Предварительные анализы химической природы этих отложений показали, что они состоят из полиэтилена, который широко используется в упаковке.

В обследованных районах эти отложения покрывают почти 10% поверхности прибрежных скал.

Ученые также обнаружили, что морские улитки вида Littorina littorea, которые питаются водорослями, заселяют такие скалы. Это может означать, что они начинают поглощать пластик.

Это не первый случай наблюдения того, как пластик начинает взаимодействовать с окружающей средой.

Еще в 2014 году сообщалось об открытии так называемых пластигломератов - образований, напоминающих по виду камень и состоящих из расплавленного пластика и органических остатков.

Их распространение настолько масштабно, что ученые пришли к выводу: пластмассы, то есть материалы на основе синтетических полимеров, станут основным геологическим признаком эпохи антропоцена и будут присутствовать в осадочных породах в течение миллионов лет.

"К сожалению, размеры этого явления настолько велики, что на планете остается крайне мало мест, где нет пластикового загрязнения", - замечает Жестозо.

Как сообщали Українські Новини, пакт о борьбе с пластиковым мусором подписали 187 стран.

Также 40 тонн мусора достали из Тихого океана с помощью спутниковых технологий.