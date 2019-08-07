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07 серпня 2019, середа, 21:18 16
Європа 2019-08-07T23:15:02+03:00
Українські Новини
Чоловіки скинули холодильник зі скелі в Іспанії і заплатять за це 450 тис. євро

Чоловіки скинули холодильник зі скелі в Іспанії і заплатять за це 450 тис. євро

Біля міста Альмерія на півдні Іспанії двоє чоловіків скинули холодильк зі скелі і записали процес на відео, повідомляє "BBC Україна".

Після скоєного поліція змусила їх витягнути холодильник назад, що також записано на відео.

На ролику видно, як до яру летить холодильник. Чоловіки при цьому жартують, що таким чином переробляють його.

Один з них тепер повинен заплатити 45 000 євро штрафу - за "злочин проти навколишнього середовища".

Як повідомляли Українські Новини, дослідження показало, що Чорне море вдвічі брудніше, ніж Середземне. Воно показало, що 83% морського сміття, знайденого в Чорному морі, складає пластик (PET-пляшки, обгортки від солодощів, пластикові пакети). Крім того, забруднення пластиком вийшло на новий рівень у світовому океані, а 40 тонн сміття дістали з Тихого океану за допомогою супутникових технологій.

Також день навколишнього середовища в світі присвятили боротьбі з пластиком. Пакт про боротьбу з пластиковим сміттям підписали 187 країн.

Тим часом на дні Маріанської западини знайшли пластиковий пакет.

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