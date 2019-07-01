Группа "Институт океанических путешествий" убрала 40 тонн мусора за месяц в участке с самой большой концентрацией плавающих обломков в мире – между Гавайями и Калифорнией. Об этом сообщили CNN.



Используя спутниковую и беспилотную технику, экипаж убрал мусор, в том числе бутылки с моющим средством, пластиковую мебель и детские игрушки. Они также собирали орудия лова, называемые "призрачными сетями", одна из которых весила 5 тонн, а другая - 8 тонн. Группа заявила, что "это была самая крупная и успешная на сегодняшний день очистка океана".

Основатель "Института океанских путешествий" Мэри Кроули рассказала, что около 1,5 тонны собранного пластика было передано в рамках программы искусств выпускникам Гавайского университета и отдельным художникам на острове. Художники планируют превратить пластик в скульптуры и другие произведения.



Ожидается, что оставшаяся сумма будет обработана Schnitzer Steel и отправлена ​​на завод H-POWER на Гавайях, чтобы получить энергию.



Сорок тонн – это эквивалентно по весу примерно 24 автомобилям или 6,5 взрослым слонам.



Подсчитано, что 1,15-2,41 миллиона тонн пластика попадают в океан каждый год.



Кроули сказала, что ее группа планирует в будущем более длительную трехмесячную уборку и надеется, что другие организации последуют ее примеру.

Напомним, ранее Европарламент проголосовал за запрет использования одноразового пластика.



Также украинская молодежь присоединилась к климатическому страйку, который проходил по всему миру.



Тем временем экологический флешмоб по всему миру набирает обороты: люди делают фото грязного места, а после уборки выкладывают фото, где показывают, что убрали его.



