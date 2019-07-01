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01 июля 2019, понедельник, 17:22 201
Жизнь 2019-07-01T20:45:03+03:00
Українські Новини
Видео дня: 40 тонн мусора достали из Тихого океана с помощью спутниковых технологий

Видео дня: 40 тонн мусора достали из Тихого океана с помощью спутниковых технологий

Группа "Институт океанических путешествий" убрала 40 тонн мусора за месяц в участке с самой большой концентрацией плавающих обломков в мире – между Гавайями и Калифорнией. Об этом сообщили CNN.


Используя спутниковую и беспилотную технику, экипаж убрал мусор, в том числе бутылки с моющим средством, пластиковую мебель и детские игрушки. Они также собирали орудия лова, называемые "призрачными сетями", одна из которых весила 5 тонн, а другая - 8 тонн. Группа заявила, что "это была самая крупная и успешная на сегодняшний день очистка океана".

Основатель "Института океанских путешествий" Мэри Кроули рассказала, что около 1,5 тонны собранного пластика было передано в рамках программы искусств выпускникам Гавайского университета и отдельным художникам на острове. Художники планируют превратить пластик в скульптуры и другие произведения.

Ожидается, что оставшаяся сумма будет обработана Schnitzer Steel и отправлена ​​на завод H-POWER на Гавайях, чтобы получить энергию.

Сорок тонн – это эквивалентно по весу примерно 24 автомобилям или 6,5 взрослым слонам.

Подсчитано, что 1,15-2,41 миллиона тонн пластика попадают в океан каждый год.

Кроули сказала, что ее группа планирует в будущем более длительную трехмесячную уборку и надеется, что другие организации последуют ее примеру.

Напомним, ранее Европарламент проголосовал за запрет использования одноразового пластика

Также украинская молодежь присоединилась к климатическому страйку, который проходил по всему миру. 

Тем временем экологический флешмоб по всему миру набирает обороты: люди делают фото грязного места, а после уборки выкладывают фото, где показывают, что убрали его. 

Больше новостей о: Мусор Экология Океан Тихий океан Пластик Институт океанических путешествий

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