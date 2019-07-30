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30 июля 2019, вторник, 16:58 244
Общество 2019-07-30T17:03:43+03:00
Українські Новини
Черное море вдвое грязнее, чем Средиземное, - исследование

Черное море вдвое грязнее, чем Средиземное, - исследование

Черное море. Фото: pixabay
Черное море. Фото: pixabay

Количество морского мусора в Черном море почти вдвое превышает аналогичную цифру для Средиземного моря, концентрации некоторых веществ-загрязнителей превышают безопасные нормы в то время, как в Украине с начала года были найдены мертвыми 74 дельфина.

Об этом свидетельствуют результаты общих Черноморских исследований проекта Европейского Союза (ЕС) и Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) "Усиление экологического мониторинга Черного моря: избранные меры" (EMBLAS) и Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

Исследования проводились в прибрежных водах Грузии, Украины и России, а также в открытом море в рамках проекта EMBLAS-II совместно с Украинским научно-исследовательским центром экологии моря, Институтом морской биологии Национальной академии наук Украины, Одесским национальным университетом им. Мечникова и другими партнерами в течение 2017-2019 годов.

"Полученные результаты исследований станут основой для разработки научно обоснованной программы мер по улучшению состояния Черного моря (которую правительство Украины должно разработать в соответствии с Соглашением об ассоциации Украина-ЕС), а также для глобального понимания текущих рисков и угроз морским экосистемам", - сказал руководитель группы экспертов проекта Ярослав Слободник.

Исследование показало, что 83% морского мусора, найденного в Черном море, составляет пластик (PET-бутылки, обертки от сладостей, пластиковые пакеты).

Концентрация некоторых вредных химических соединений, представляющих угрозу жизни морской фауны и человека (пестициды, инсектициды, ртуть и антипирены в рыбе), выше допустимых норм токсичности.

Кроме того, выявлено 124 химических соединений, вредных для морской экосистемы и здоровья человека, в частности стойкие органические вещества-загрязнители, металлы, пестициды, биоциды, лекарственные средства, антипирены и бытовые химические средства.

Концентрацию этих веществ в морской вод раньше не мониторили, и теперь будет предложено включить их в регулярные исследования.

В тоже время, хорошей новостью стало выявление ДНК европейского осетра и белуги, которые находятся под угрозой исчезновения, во многих пробах по всему Черному морю.

Этот проект расчитан на 2019-2020 годы, его бюджет составляет 1,6 млн евро.

Как сообщали Українські Новини, в декабре 2013 года Кабинет Министров утвердил план мероприятий по снижению уровня загрязнения окружающей среды Азовского и Черного морей, рассчитанный на 2014-2015 годы.

Тем временем Зеленский и Богдан снялись в плавках в одесском море для видео о проверке воды.

Тем временем загрязнение пластиком вышло на новый уровень в мировом океане.

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