Зеленский отказался менять Конституцию

Президент Украины Владимир Зеленский не намерен вносить изменения в Конституцию Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Зеленского по итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, передают Українськi Новини.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным... Речь шла о важности диалога в рамках Трехсторонней контактной группы. Владимир Зеленский подчеркнул, что будет защищать права всех украинцев, независимо от того, где они находятся, и для этого нет необходимости вносить изменения в Конституцию Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, Генеральный штаб Вооруженных сил заявляет, что с начала объявления перемирия 21 июля погибли 6 украинских военнослужащих и ранены 9 в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС).

В частности, 6 августа вследствие обстрела боевиками из гранатомета возле Павлополя (Донецкая область) погибли 4 украиснких военных.

Утром в среду, 7 августа, Зеленский позвонил Путину с просьбой повлиять на боевиков для прекращения нарушения режима тишины на Донбассе.

После разговора с Путиным Зеленский также намерен позвонить в среду Президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель для достижения договоренности о проведении встречи лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) в ближайшее время.