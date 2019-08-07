Обмен пленными и "особый статус" Донбасса: о чем говорили Зеленский и Путин

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным. Речь шла о важности диалога в рамках Трехсторонней контактной группы. Владимир Зеленский подчеркнул, что будет защищать права всех украинцев, независимо от того, где они находятся, и для этого нет необходимости вносить изменения в Конституцию Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Зеленского, передают Українськi Новини.

В свою очередь пресс-служба Путина по итогам разговора Президентов сообщила, что поднимался вопрос предоставления "особого статуса" Донбассу.

"Подтверждена также исключительная важность последовательной реализации минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления "ДНР" и "ЛНР" особого статуса. В этом контексте отмечена необходимость конструктивного диалога между сторонами, в том числе в рамках минской Контактной группы", - сказано в сообщении.

Также пресс-служба Путина сообщила, что "обсуждались перспективы взаимодействия в "нормандском формате", в свою очередь пресс-служба Зеленского сообщила, что стороны договорились о возможной встрече лидеров стран "нормандского формата", а рабочие группы пока нарабатывают документы для подписания на высшем уровне.

Кроме того, пресс-служба Зеленского сообщила, что в ходе разговора обсуждался вопрос обмена пленными, а Путина - что условлено об активизации работы по возвращению удерживаемых лиц.

В обоих релизах совпадает сообщение, что Путин и Зеленский акцентировали важность неукоснительного соблюдения установленного с 21 июля режима прекращения огня, а также разведения сил и средств от линии разграничения.

"Стороны обсудили ситуацию с ночными обстрелами, в результате которых погибли четверо украинских военнослужащих. Владимир Зеленский отметил недопустимость повторения подобного", - сказано в сообщении пресс-службы Зеленского.

В то же время в сообщении российской стороны акцентируется на необходимости соблюдения режима тишины украинской стороной.

"Президент России подчеркнул, что для деэскалации конфликта необходимо прежде всего исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населённых пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения", - говорится в сообщении на сайте Президента РФ.

Украинская сторона также сообщила, что Президенты обсудили процесс разминирования в районе Станицы Луганской, необходимого для начала восстановительных работ и ремонта моста.

Как сообщали Українськi Новини, Генеральный штаб Вооруженных сил заявляет, что с начала объявления перемирия 21 июля погибли 6 украинских военнослужащих и ранены 9 в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС).

В частности, 6 августа вследствие обстрела боевиками из гранатомета возле Павлополя (Донецкая область) погибли 4 украиснких военных.

Утром в среду, 7 августа, Зеленский позвонил Путину с просьбой повлиять на боевиков для прекращения нарушения режима тишины на Донбассе.

После разговора с Путиным Зеленский также намерен позвонить в среду Президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель для достижения договоренности о проведении встречи лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) в ближайшее время.