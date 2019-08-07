Зеленский поручил Минобороны выделить квартиры семьям четверых погибших военных

Президент Владимир Зеленский поручил Министерству обороны выделить квартиры семьям четырех военных, погибших 6 августа возле Павлополя (Донецкая область) вследствие обстрела боевиками из гранатомета.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.\r\n"Президент Владимир Зеленский провел совещание с военным руководством по ситуации на востоке Украины. Во время совещания речь шла, в частности, об обстреле, который, несмотря на объявленное "хлебное перемирие", произошел у Павлополя 6 августа. Погибло четверо украинских военных. Глава государства поручил выделить семьям погибших квартиры", - сказано в нем.\r\nТакже в ходе совещания были обсуждены дальнейшие шаги власти.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в ответ на просьбу Зеленского повлиять на боевиков Путин попросил особый статус для "ЛДНР".\r\nТакже Зеленский хочет договориться с Меркель и Макроном о "немедленной" встрече в "нормандском формате" из-за смерти четверых военных на Донбассе 6 августа.\r\nТем временем Президент Владимир Зеленский договорился с Президентом России Владимиром Путиным о возможной встрече лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия), рабочие группы разрабатывают документы для подписания на высшем уровне.