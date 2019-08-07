Зеленский поручил Минобороны выделить квартиры семьям четверых погибших военных

Президент Владимир Зеленский поручил Министерству обороны выделить квартиры семьям четырех военных, погибших 6 августа возле Павлополя (Донецкая область) вследствие обстрела боевиками из гранатомета.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Президент Владимир Зеленский провел совещание с военным руководством по ситуации на востоке Украины. Во время совещания речь шла, в частности, об обстреле, который, несмотря на объявленное "хлебное перемирие", произошел у Павлополя 6 августа. Погибло четверо украинских военных. Глава государства поручил выделить семьям погибших квартиры", - сказано в нем.

Также в ходе совещания были обсуждены дальнейшие шаги власти.

Как сообщали Українськi Новини, в ответ на просьбу Зеленского повлиять на боевиков Путин попросил особый статус для "ЛДНР".

Также Зеленский хочет договориться с Меркель и Макроном о "немедленной" встрече в "нормандском формате" из-за смерти четверых военных на Донбассе 6 августа.

Тем временем Президент Владимир Зеленский договорился с Президентом России Владимиром Путиным о возможной встрече лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия), рабочие группы разрабатывают документы для подписания на высшем уровне.