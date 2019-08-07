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07 серпня 2019, середа, 14:00 23
Політика 2019-08-07T14:17:55+03:00
Українські Новини
Зеленський і Путін домовилися про можливу зустріч лідерів "нормандського формату"

Зеленський і Путін домовилися про можливу зустріч лідерів "нормандського формату"

Нормандська четвірка. Фото: inform-ua.info
Нормандська четвірка. Фото: inform-ua.info

Президент Володимир Зеленський домовився з Президентом Росії Володимиром Путіним про можливу зустріч лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія), робочі групи розробляють документи для підписання на вищому рівні.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Росії Володимиром Путіним... Сторони домовилися про можливу зустріч лідерів країн "нормандського формату". Робочі групи поки напрацьовують документи для підписання на найвищому рівні", - сказано в ньому.

Раніше Зеленський повідомив, що у середу вранці подзвонив Путіну з проханням вплинути на бойовиків для припинення порушення режиму тиші на Донбасі.

Після розмови з Путіним Зеленський має намір також зателефонувати в середу Президенту Франції Еммануелю Макрону і канцлеру Німеччини Ангелі Меркель для досягнення домовленості про проведення зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) найближчим часом.

Як повідомляли Українські Новини, Генеральний штаб Збройних сил заявляє, що з початку оголошення перемир'я 21 липня загинули 6 українських військовослужбовців і поранено 9 в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС).

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