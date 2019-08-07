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07 серпня 2019, середа, 10:09 21
Економіка 2019-08-07T13:00:03+03:00
Українські Новини
Долар після різкого зростання знову впав

Долар після різкого зростання знову впав

Долар
Долар

У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 6 серпня на 8,36 коп. до 25,7797 UAH/USD, курс купівлі - на 7,57 коп. до 25,4206 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 3,94 коп. до 28,3600 UAH/EUR, курс продажу знизився на 8,82 коп. до 28,8878 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 25,4206 25,7797 28,3600 28,8878 3,55 4,10
Максимальний 25,5500 25,9500 28,5700 29,2000 3,89 5,00
Мінімальний 25,0000 25,6500 28,0000 28,7000 3,00 3,94

Як повідомляли Українські Новини, гривня різко злетіла до іноземних валют: офіційний курс НБУ.

Також стало відомо, що за минулий тиждень курс долара за тиждень просів, а євро - обвалився.

Тим часом банкіри прогнозують девальвацію гривні до 26-27 UAH/USD до кінця поточного року, а поточне зміцнення нацвалюти пов'язують з підвищеним попитом нерезидентів на ОВДП і високим урожаєм зернових.

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