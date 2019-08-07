Долар після різкого зростання знову впав

У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 6 серпня на 8,36 коп. до 25,7797 UAH\/USD, курс купівлі - на 7,57 коп. до 25,4206 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро знизився на 3,94 коп. до 28,3600 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 8,82 коп. до 28,8878 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n25,4206\r\n25,7797\r\n28,3600\r\n28,8878\r\n3,55\r\n4,10\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n25,5500\r\n25,9500\r\n28,5700\r\n29,2000\r\n3,89\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n25,0000\r\n25,6500\r\n28,0000\r\n28,7000\r\n3,00\r\n3,94\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, гривня різко злетіла до іноземних валют: офіційний курс НБУ.\r\nТакож стало відомо, що за минулий тиждень курс долара за тиждень просів, а євро - обвалився.\r\nТим часом банкіри прогнозують девальвацію гривні до 26-27 UAH\/USD до кінця поточного року, а поточне зміцнення нацвалюти пов'язують з підвищеним попитом нерезидентів на ОВДП і високим урожаєм зернових.