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07 августа 2019, среда, 09:43 38
Жизнь 2019-08-07T10:00:02+03:00
Українські Новини
ТОП-5 фруктовых предпочтений украинцев в начале августа

ТОП-5 фруктовых предпочтений украинцев в начале августа

Абрикос стал самым популярным среди украинцев. Фото: pixabay
Абрикос стал самым популярным среди украинцев. Фото: pixabay

В начале августа в пятерку лидеров самых популярных фруктов вошли абрикос, персик, слива, виноград и яблука. Об этом сообщает департамент "Аналитика" ОРСП "Шувар".

Яблоко в последний момент обогнало голубику и стало на пятое место. Рейтинг наиболее востребованных фруктов на "Шуваре" выглядит следующим образом:

Абрикос - 190 тонн;


Персик - 120 тонн;


Слива - 110 тонн;

Виноград - 60 тонн;


Яблоки - 39,5 тонн;

Сезон украинских яблок начался месяц назад. За этот период было собрано 270 тонн. Цены на яблука с начала сезона снизились на 25% до 9-10 грн/кг.

Всего за первые 5 дней августа на площадке ОРСП "Шувар" было продано 540 тонн фруктов и ягод.

Напомним, месяц назад сезон яблок открыл сорт "Эрли Женева", первые партии сорта предлагались от 10 -11 грн/кг.

Ранее Українські Новини рассказали, какие витамины содержит персик и какая от него польза.

Также украинские предприниматели готовятся собрать рекордный урожай голубики в этом году.

Тем временем цены на яблоки стали самыми низкими за последние три года. Фермеры надеются увеличить экспорт до рекордного показателя 62 тыс. тонн.

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