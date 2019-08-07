ТОП-5 фруктовых предпочтений украинцев в начале августа

В начале августа в пятерку лидеров самых популярных фруктов вошли абрикос, персик, слива, виноград и яблука. Об этом сообщает департамент "Аналитика" ОРСП "Шувар".

Яблоко в последний момент обогнало голубику и стало на пятое место. Рейтинг наиболее востребованных фруктов на "Шуваре" выглядит следующим образом:



Абрикос - 190 тонн;





Персик - 120 тонн;



Слива - 110 тонн;





Виноград - 60 тонн;



Яблоки - 39,5 тонн;



Сезон украинских яблок начался месяц назад. За этот период было собрано 270 тонн. Цены на яблука с начала сезона снизились на 25% до 9-10 грн/кг.



Всего за первые 5 дней августа на площадке ОРСП "Шувар" было продано 540 тонн фруктов и ягод.



Напомним, месяц назад сезон яблок открыл сорт "Эрли Женева", первые партии сорта предлагались от 10 -11 грн/кг.



Ранее Українські Новини рассказали, какие витамины содержит персик и какая от него польза.



Также украинские предприниматели готовятся собрать рекордный урожай голубики в этом году.



Тем временем цены на яблоки стали самыми низкими за последние три года. Фермеры надеются увеличить экспорт до рекордного показателя 62 тыс. тонн.