Цены на яблоки самые низкие за 3 года, Украина готовится к рекордному экспорту

Яблоки украинского урожая 2019 уже в продаже. Фермеры надеются увеличить экспорт до рекордного показателя 62 тыс. тонн. Год назад экспорт был минимум в 1,5 раза меньше. В то же время Госстат зафиксировал почти 3-х кратное увеличение импорта яблок: в период с июля 2018 г. по июнь 2019 г. в Украину было ввезено 19,5 тыс. тонн этих фруктов, сообщает "Инфо-Шувар".

Сезонность импорта и экспорта существенно отличалась от предыдущего маркетингового года. В сезоне 2018/2019 более 80% всего импорта пришлось на последние два месяца - май и июнь, тогда как в маркетинговом году 2017/2018 импорт яблока начал постепенно расти еще с середины зимы.

В сезоне 2018/2019 предложение распределялось относительно равномерно и состояло почти полностью из украинского яблока. В мае и июне ситуация кардинально изменилась - доля импортного яблока в структуре предложения заняла более 50%.

Украина в сезоне 2018/2019 годов увеличила импорт яблока, хотя собственный урожай был рекордным, в 2018 году украинские фермеры собрали 1,4 млн тонн. А относительно неурожайный сезон 2017/2018 закончился с рекордными переходящими запасами украинского яблока.

Увеличить экспорт удалось за счет существенного снижения цен на украинские яблоки и увеличение доли продукции экспортного качества в некоторых хозяйствах. Средние цены на яблоки в сезоне 2018/2019 были самыми низкими по крайней мере за последние три года.

Как сообщали Українські Новини, в Украине рекордно упала стоимость яблок.

Тем временем Украина будет экспортировать яблоки в Индию.