подписаться на рассылку
25.7 26.1
28.75 29.4
˟
14 июля 2019, воскресенье, 22:02 765 Инфографика
Экономика 2019-07-14T22:15:46+03:00
Українські Новини
Цены на яблоки самые низкие за 3 года, Украина готовится к рекордному экспорту

Цены на яблоки самые низкие за 3 года, Украина готовится к рекордному экспорту

Яблоки. Фото: pixabay
Яблоки. Фото: pixabay

Яблоки украинского урожая 2019 уже в продаже. Фермеры надеются увеличить экспорт до рекордного показателя 62 тыс. тонн. Год назад экспорт был минимум в 1,5 раза меньше. В то же время Госстат зафиксировал почти 3-х кратное увеличение импорта яблок: в период с июля 2018 г. по июнь 2019 г. в Украину было ввезено 19,5 тыс. тонн этих фруктов, сообщает "Инфо-Шувар".

Сезонность импорта и экспорта существенно отличалась от предыдущего маркетингового года. В сезоне 2018/2019 более 80% всего импорта пришлось на последние два месяца - май и июнь, тогда как в маркетинговом году 2017/2018 импорт яблока начал постепенно расти еще с середины зимы.

В сезоне 2018/2019 предложение распределялось относительно равномерно и состояло почти полностью из украинского яблока. В мае и июне ситуация кардинально изменилась - доля импортного яблока в структуре предложения заняла более 50%.

Украина в сезоне 2018/2019 годов увеличила импорт яблока, хотя собственный урожай был рекордным, в 2018 году украинские фермеры собрали 1,4 млн тонн. А относительно неурожайный сезон 2017/2018 закончился с рекордными переходящими запасами украинского яблока.

Увеличить экспорт удалось за счет существенного снижения цен на украинские яблоки и увеличение доли продукции экспортного качества в некоторых хозяйствах. Средние цены на яблоки в сезоне 2018/2019 были самыми низкими по крайней мере за последние три года.

Как сообщали Українські Новини, в Украине рекордно упала стоимость яблок.

Тем временем Украина будет экспортировать яблоки в Индию.

Больше новостей о: Яблоки Фрукты украинские яблоки

Архив
Новости
Место смертельной аварии.
Глава полтавского отделения "Слуги народа" Сердюков выехал на встречку, погибла девушка 22:38
Цены на яблоки самые низкие за 3 года, Украина готовится к рекордному экспорту 22:02 Инфографика
Авто из кортежа Зеленского.
Авто из кортежа Зеленского устроили ДТП с колонной автобусов с детьми под Запорожьем, - СМИ 21:25
Сошедший оползень на пляже в Одессе, поисковые работы. Фото:
Грунт сошел со склона на пляже в Одессе, людей ищут под завалами 20:53
Два грузовика из-за отказанных тормозов столкнулись и создали огромную пробку в центре Киева 20:19
больше новостей
Я - за насилие, - Ярош сказал "заткнуть рот" всем, кому не нравится обстрел "112 канала" 11:16
Происшествие в аэропорту
Аэропорт "Киев" не работает: самолет Belavia вылетел за взлетно-посадочную полосу 11:56
Где отдыхают украинцы этим летом: топ-10 направлений за границей 08:00
Авто из кортежа Зеленского.
Авто из кортежа Зеленского устроили ДТП с колонной автобусов с детьми под Запорожьем, - СМИ 21:25
Сошедший оползень на пляже в Одессе, поисковые работы. Фото:
Грунт сошел со склона на пляже в Одессе, людей ищут под завалами 20:53
больше новостей
Я - за насилие, - Ярош сказал "заткнуть рот" всем, кому не нравится обстрел "112 канала" 11:16
Происшествие в аэропорту
Аэропорт "Киев" не работает: самолет Belavia вылетел за взлетно-посадочную полосу 11:56
Авто из кортежа Зеленского.
Авто из кортежа Зеленского устроили ДТП с колонной автобусов с детьми под Запорожьем, - СМИ 21:25
Зеленский призвал и.о. главы ГФС Власова написать заявление об увольнении. Фото president.gov.ua
Вы считаете, что я идиот?: Зеленский резко высказался во время увольнения топ-чиновника в Одессе 14:43
У Зеленского готовы люстрировать Данилюка и Абромавичуса 14:58
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok