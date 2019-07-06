Сезон украинских ранних яблок начался: сколько стоят фрукты

Яблочный сезон урожая в 2019 году можно считать открытым. Яблоки не только полезные, но еще и дешевые, их стоимость упала на 48% с прошлого года. 3 июля первые ранние яблоки появились на площадке самого большого в Западной Украине рынка ОРСП "Шувар". Об этом сообщает info.shuvar.\r\n"Благодаря ускоренному созреванию, первые яблоки появились на рынке на 10 дней раньше. Цены первого урожая почти не отличаются от прошлогодних. Производители рассчитывают в этом сезоне продавать яблоко дороже учитывая низкую урожайность в украинских садах и не очень оптимистичные прогнозы урожая яблок в соседней Польше", - рассказывает Татьяна Гетьман, руководитель департамента "Аналитика" ОРСП "Шувар".\r\nЯблочный сезон открыл сорт "Эрли Женева". На оптовом рынке первые партии предлагаются от 10 -11 грн\/кг. Год назад раннее яблоко стоило на "Шуваре" 9-10 грн\/кг, а уже к середине июля 2019 цены на него упали до 5-8 грн\/кг.Как сообщали Українські Новини, голубика стала одной из основных ягодных культур Украине, обогнав малину. Ранее был развеян миф о чернике, которая улучшает зрение.