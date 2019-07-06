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06 июля 2019, суббота, 06:30 560
Lifestyle 2019-07-06T06:30:01+03:00
Українські Новини
Сезон украинских ранних яблок начался: сколько стоят фрукты

Сезон украинских ранних яблок начался: сколько стоят фрукты

Яблоки. Фото: pixabay
Яблоки. Фото: pixabay

Яблочный сезон урожая в 2019 году можно считать открытым. Яблоки не только полезные, но еще и дешевые, их стоимость упала на 48% с прошлого года. 3 июля первые ранние яблоки появились на площадке самого большого в Западной Украине рынка ОРСП "Шувар". Об этом сообщает info.shuvar.

"Благодаря ускоренному созреванию, первые яблоки появились на рынке на 10 дней раньше. Цены первого урожая почти не отличаются от прошлогодних. Производители рассчитывают в этом сезоне продавать яблоко дороже учитывая низкую урожайность в украинских садах и не очень оптимистичные прогнозы урожая яблок в соседней Польше", - рассказывает Татьяна Гетьман, руководитель департамента "Аналитика" ОРСП "Шувар".

Яблочный сезон открыл сорт "Эрли Женева". На оптовом рынке первые партии предлагаются от 10 -11 грн/кг. Год назад раннее яблоко стоило на "Шуваре" 9-10 грн/кг, а уже к середине июля 2019 цены на него упали до 5-8 грн/кг.


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