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11 июня 2019, вторник, 07:07 358
Жизнь 2019-06-11T09:00:02+03:00
Українські Новини
Какие витамины содержат персики и какая польза фрукта для здоровья

Какие витамины содержат персики и какая польза фрукта для здоровья

Персик. Фото: pixabay
Персик. Фото: pixabay

Лето — лучший период для здорового питания. Именно в этот период года появляются самые полезные и вкусные овощи и фрукты, которые за последний год стоят значительно дешевле, чем в государствах Центральной Европы. Українські Новини собрали информацию о пользе одного из самых популярных летних фруктов - персике.

Персик.Фото: pixabayПерсик.Фото: pixabay

Персик - это многолетнее растение семейства Розовых, которое имеет родство с миндалем.

Персик содержит множество витаминов, таких как витамин С, В, E, К, РР, а также каротина. В самом персике довольно много сахара, но и довольно большое количество клетчатки, что способствует расщеплению жиров и полезно для тех, кто соблюдает диету.

Фрукт обладает слабительным свойством, укрепляет сосуды и помогает улучшить обмен веществ.

Персик рекомендуют есть беременным.

Кроме того, персик широко используют и в косметологии. Например, из его косточек делают разнообразные скрабы для лица и косметические масла, которые поддерживают упругость кожи.

Несмотря на то, что персик полезен, есть у этого фрукта и негативные свойства.

Фрукт не рекомендуют есть людям, страдающим сахарным диабетом и легко возбудимой психикой, так как персик обладает чрезмерным количеством сахара.

Персик. Фото: pixabayПерсик. Фото: pixabay

Нельзя употреблять его и людям склонным к аллергическим реакциям. Диетологи рекомендуют кушать фрукт в первой половине дня и не более 2-3 штук.

Ранее Українські Новини писали, как выбрать клубнику и в чем польза ягоды.

Напомним, ранее министр здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, чем полезны шелковица, вишни и черешни.

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