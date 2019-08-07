ТОП-5 фруктових уподобань українців на початку серпня

На початку серпня в п'ятірку лідерів найпопулярніших фруктів увійшли абрикос, персик, слива, виноград і яблука. Про це повідомляє департамент "Аналітика" ОРСП "Шувар". Яблуко в останній момент обігнало лохину і стало на п'яте місце. Рейтинг найбільш затребуваних фруктів на "Шуварі" виглядає наступним чином:Абрикос - 190 тонн;Персик - 120 тонн;\r\nЗливу - 110 тонн;\r\nВиноград - 60 тонн;\r\nЯблука - 39,5 тонн.Сезон українських яблук розпочався місяць тому. За цей період було зібрано 270 тонн. Ціни на яблука з початку сезону знизилися на 25% до 9-10 грн\/кг. Всього за перші 5 днів серпня на майданчику ОРСП "Шувар" було продано 540 тонн фруктів і ягід.Нагадаємо, місяць тому сезон яблук відкрив сорт "Ерлі Женева", перші партії сорту пропонувалися від 10 -11 грн\/кг. Раніше Українські Новини розповіли, які вітаміни містить персик і яка від нього користь. Також українські підприємці готуються зібрати рекордний урожай лохини в цьому році. Тим часом ціни на яблука стали найбільш низькими за останні три роки. Фермери сподіваються збільшити експорт до рекордного показника 62 тис. тонн.