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07 серпня 2019, середа, 09:47 7
Життя 2019-08-07T10:00:01+03:00
Українські Новини
ТОП-5 фруктових уподобань українців на початку серпня

ТОП-5 фруктових уподобань українців на початку серпня

Абрикос став найпопулярнішим серед українців. Фото: pixabay
Абрикос став найпопулярнішим серед українців. Фото: pixabay

На початку серпня в п'ятірку лідерів найпопулярніших фруктів увійшли абрикос, персик, слива, виноград і яблука. Про це повідомляє департамент "Аналітика" ОРСП "Шувар".

Яблуко в останній момент обігнало лохину і стало на п'яте місце. Рейтинг найбільш затребуваних фруктів на "Шуварі" виглядає наступним чином:

Абрикос - 190 тонн;

Персик - 120 тонн;

Зливу - 110 тонн;

Виноград - 60 тонн;

Яблука - 39,5 тонн.

Сезон українських яблук розпочався місяць тому. За цей період було зібрано 270 тонн. Ціни на яблука з початку сезону знизилися на 25% до 9-10 грн/кг.

Всього за перші 5 днів серпня на майданчику ОРСП "Шувар" було продано 540 тонн фруктів і ягід.

Нагадаємо, місяць тому сезон яблук відкрив сорт "Ерлі Женева", перші партії сорту пропонувалися від 10 -11 грн/кг.

Раніше Українські Новини розповіли, які вітаміни містить персик і яка від нього користь.

Також українські підприємці готуються зібрати рекордний урожай лохини в цьому році.

Тим часом ціни на яблука стали найбільш низькими за останні три роки. Фермери сподіваються збільшити експорт до рекордного показника 62 тис. тонн.

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