Украина готовится собрать рекордный урожай голубики

Пока голубика дешевеет, Украина вышла на второе место в мире по темпам ее насаждения. В прошлом году предприниматели заложили под эту ягоду около тысячи гектаров, и сейчас ожидают урожая, сообщает "Сегодня".

Владелец ягодной фермы Ярослав Мовчун уже дегустирует ягоды на своей плантации. Кусты обильно усыпаны голубикой, но поспела она еще не до конца.

"Буквально несколько дней – и можно уже собирать", – сообщил Мовчун.

Когда-то он с отцом занимался автомобильным бизнесом. А потом резко изменил на бизнес урожайный. Говорит: с растениями еще сложнее, чем с двигателями, но о выборе не жалеет.

"Я так подсчитал, что в прошлом сезоне съел килограммов 20 голубики. Она входит в категорию "суперфуд", особо полезных ягод, наряду с малиной", – сказал он.

Голубика содержит много витаминов С и А, полезные минералы, которые легко усваиваются, и пектины, которые выводят радиоактивные металлы, подтверждает диетолог Людмила Гончарова.

"В голубике очень мало сахара. Поэтому она полезна людям с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но надо понимать, что стоит есть не более 200 граммов в день", – говорит Гончарова.

Именно 200 граммов в день, через несколько часов после основной еды, прекрасно влияют на организм и легко усваиваются. Противопоказаний почти нет.

Как сообщали Українські Новини, экономисты спрогнозировали цены ягод на летний сезон.

Тем временем голубика стала одной из основных ягодных культур в Украине, обогнав малину.