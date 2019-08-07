В Киеве утром снова отменили шесть рейсов городской электрички

Сегодня, 7 августа, в Киеве были отменены рейсы городской электрички из-за технических неполадок. Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранса".\r\nТак, были отменены всего шесть рейсов - 7402, 7409\/10, 7501, 7502, 7503, 7421.\r\nПо данным пресс-службы "Киевпастранса", решение отменить рейсы электрички было принято, поскольку безопасность пассажиров — превыше всего. Служба "Киевпасстранс" приносит извинения за временные неудобства.\r\nПассажирам стоит учесть изменения при планировании маршрута.\r\nКак сообщали Українські Новини, 23 июля в Киеве по техническим причинам были отменены девять рейсов городской электрички.\r\nТем временем, в Киеве откроют речной маршрут с Подола на Оболонь.\r\nКроме того, коммунальная корпорация "Киевавтодор" решила частично ограничить движение транспорта по Южному мосту из-за ремонта 2-31 августа.\r\n\r\nТакже Українськi Новини сообщали о схемах объезда на время реконструкции Шулявского моста, которая началась 16 июня.\r\nРанее из-за жары в Киеве ограничили движение одного вида транспорта на весь день.\r\n