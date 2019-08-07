В Киеве утром снова отменили шесть рейсов городской электрички

Сегодня, 7 августа, в Киеве были отменены рейсы городской электрички из-за технических неполадок. Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранса".

Так, были отменены всего шесть рейсов - 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421.

По данным пресс-службы "Киевпастранса", решение отменить рейсы электрички было принято, поскольку безопасность пассажиров — превыше всего. Служба "Киевпасстранс" приносит извинения за временные неудобства.

Пассажирам стоит учесть изменения при планировании маршрута.

Как сообщали Українські Новини, 23 июля в Киеве по техническим причинам были отменены девять рейсов городской электрички.

Тем временем, в Киеве откроют речной маршрут с Подола на Оболонь.

Кроме того, коммунальная корпорация "Киевавтодор" решила частично ограничить движение транспорта по Южному мосту из-за ремонта 2-31 августа.