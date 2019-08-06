Гонтареву, Филатова и Стеценко вызвали в ГПУ для вручения подозрения

Генпрокуратура вызывает экс-главу Национального банка Валерию Гонтареву, экс-заместителя главы Администрации Президента Алексея Филатова и совладельца инвестгруппы ICU Константина Стеценко для вручения подозрения в хищении 150 миллионов гривен.

Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил в видео, опубликованном на YouTube-канале Генпрокуратуры, передают Українськi Новини.

"Если они не придут, подозрения пойдут другим путем - через почту на адрес проживания", - сказал он.

Луценко отметил, что в прошлый раз Генпрокуратура из-за политизации дела отклонила подозрения, аргументируя это тем, что они выдвинуты с нарушением.

"Все эти дела были переданы в другое управление и проанализированы, старшим группы прокуроров был назначен теперь уже мой заместитель Сергей Николаевич Кизь", - сказал генпрокурор.

Он заявил, что Кизь видит собранные ранее доказательства достаточными для того, чтобы объявить о подозрении.

Луценко также отметил, что в случае если подозрение будет доказано, дело будет передано в суд.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР завело на Порошенко и Гонтареву новое дело, по которому могут конфисковать все их имущество.

Генеральная прокуратура вызвала на допрос в деле Курченко Ложкина, его бывшего заместителя в Администрации Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву. Филатов не пришел на допрос в Генпрокуратуру.

Ранее в ГПУ опровергли наличие подозрений против Ложкина, Филатова и Гонтаревой по делу Курченко.