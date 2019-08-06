Арешт 2 підозрюваних у причетності до вбивства 5-річного Кирила продовжили до 28 вересня

Голосіївський районний суд Києва продовжив двом підозрюваним у причетності до вбивства 5-річного хлопчика Кирила Тлявова в Переяслав-Хмельницькому Київської області, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 28 вересня.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Зокрема, суд продовжив арешт на 60 днів поліцейському і екс-поліцейському.

Таке рішення суд прийняв 26 липня за клопотанням прокуратури.

Також 25 липня суд продовжив термін домашнього арешту на 2 місяці, тобто до 1 жовтня третього підозрюваного у справі - неповнолітньому учневі 11 класу.

17 липня правоохоронці повідомили про підозру третьому підозрюваному в причетності до вбивства 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому.

На початку червня Голосіївський районний суд Києва заарештував двох поліцейських, підозрюваних у вбивстві Тлявова.

Прокуратура заявляє, що поліцейські 31 травня в Переяслав-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, а потім почали стріляти з вогнепальної зброї по металевим банкам і іншим предметам, які були розташовані в місці, де могли знаходитися люди.

В ході стрільби поліцейські потрапили в 5-річного Кирила Тлявова, який в цей час знаходився на дитячому майданчику біля будинку, де розважалися поліцейські.