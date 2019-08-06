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06 августа 2019, вторник, 18:50 58
Политика 2019-08-06T20:30:03+03:00
Українські Новини
Зеленский призвал Меркель, Макрона и Путина возобновить переговоры из-за обстрелов боевиков

Зеленский призвал Меркель, Макрона и Путина возобновить переговоры из-за обстрелов боевиков

Президент Владимир Зеленский призвал канцлера Германии Ангелу Меркель, Президента Франции Эмануэля Макрона и Президента России Владимира Путина как можно скорее возобновить переговоры в связи с нарушением перемирия и гибелью украинских военнослужащих.

Об этом говорится в сообщении на странице Президента в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Он также пообещал не прекращать работать над окончанием боевых действий и не оставить без ответа атаку на наших военных.

"Хлебное перемирие длилось 17 дней. Сегодняшний инцидент направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом. Украина искренне стремится к миру. И наше стремление неизменное. Сегодня весь мир увидел, кто именно мира не хочет", - написал Зеленский.

Кроме того, Зеленский выразил соболезнования семьям погибших.

Президент гарантировал, что Украина будет единой и мирной.

Как сообщали Українськi Новини, 4 украинских военнослужащих погибли в результате обстрелов в зоне ООС во вторник, 6 августа.

На Донбассе боец ВСУ подорвался на неизвестном устройстве.

Тем временем, пункт пропуска "Станица Луганская" сократил часы работы в период с 4 по 10 августа, поскольку в Станице Луганской не могут разминировать мост из-за отсутствия гарантий безопасности от боевиков.

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