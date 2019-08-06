подписаться на рассылку
25.5 25.9
28.15 28.9
˟
06 августа 2019, вторник, 18:17 75
Экономика 2019-08-06T18:27:01+03:00
Українські Новини
Украина не планирует запрещать импорт всех нефтепродуктов из России, - Герус

Украина не планирует запрещать импорт всех нефтепродуктов из России, - Герус

Нефть. Фото: firstsocial
Нефть. Фото: firstsocial

Представитель Президента Владимира Зеленского в Кабинете Министров Андрей Герус заявляет, что Украина не планирует вводить запрет на импорт всех нефтепродуктов из России в то время, как Кабмин ввел специальную пошлину на импорт из России дизельного топлива.

Об этом он сказал на брифинге, передают Українськi Новини.

"Мы не планируем вводить запрет на все нефтепродукты с российским паспортом. Потому что это, по сути, станет квази-налогом на нашего потребителя. И цена может возрасти. Но мы понимаем, что Россия может принять такое решение", - сказал он.

При этом Герус добавил, что Россия является очень нестабильным поставщиком и в планах Украинского правительства снизить поставки из России почти вдвое.

Также он сообщил, что поставки нефтепродуктов в Украину морскими путями в августе вырастут в 3-4 раза.

Как сообщали Українськi Новини, представитель Президента Владимира Зеленского в Кабинете Министров Андрей Герус прогнозирует, что поставки дизельного топлива из России в Украину сократятся в 2 раза до 100 тыс. тонн в августе.

Ранее "Консалтинговая группа А-95" заявляла, что введение Кабмином спецпошлин на импорт из России дизтоплива трубопроводным транспортом и сжиженного газа не повлияет на цены в Украине, но несет за собой риски остановки поставок дизтоплива и сжиженного газа из России.

Тем временем в Украину впервые в истории поставили партию нефти из США.

Больше новостей о: Нефть Нефтепродукты Андрей Герус Импорт нефти

Архив
Новости
Конкурс по 10 участкам добычи газа под угрозой срыва, – Закревский 18:34
Зеленский уволил первого заместителя председателя Госпогранслужбы Гресько и заместителя Пименова 18:19
Украина не планирует запрещать импорт всех нефтепродуктов из России, - Герус 18:17
68-летний мужчина утонул в дождевой воде возле своего дома в Одессе 17:53
Зеленские катались в Одессу на фестиваль за свой счет на самолете МАУ 17:53
больше новостей
Жара перевалит за +30 и принесет засуху: синоптик дала предварительный прогноз на неделю 06:00 Карта
Ученые записали видео одной из самых гигантских акул мира, вид которой существует 180 млн лет 08:00
Безработные с дипломом: 6 из 10 самых популярных специальностей не востребованы 20:55
Неделя встретит украинцев резким похолоданием: синоптик предупредила о внезапном возвращении жары 06:00 Карта
Стала известна вероятная причина смерти Вилли Токарева 22:04
больше новостей
Вера Черныш: мне не запрещают пока на русском говорить и писать, но с каждым годом в моей родной стране регуляции относительно языка становятся все жестче 21:45
Безработные с дипломом: 6 из 10 самых популярных специальностей не востребованы 20:55
Жара перевалит за +30 и принесет засуху: синоптик дала предварительный прогноз на неделю 06:00 Карта
Ученые записали видео одной из самых гигантских акул мира, вид которой существует 180 млн лет 08:00
Кандидат на пост главы Одесской ОГА Максим Болдин заявляет, что в кампании по его очернению принимает участие глава ГБР Роман Труба 12:53
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok