Украина не планирует запрещать импорт всех нефтепродуктов из России, - Герус

Представитель Президента Владимира Зеленского в Кабинете Министров Андрей Герус заявляет, что Украина не планирует вводить запрет на импорт всех нефтепродуктов из России в то время, как Кабмин ввел специальную пошлину на импорт из России дизельного топлива.

Об этом он сказал на брифинге, передают Українськi Новини.

"Мы не планируем вводить запрет на все нефтепродукты с российским паспортом. Потому что это, по сути, станет квази-налогом на нашего потребителя. И цена может возрасти. Но мы понимаем, что Россия может принять такое решение", - сказал он.

При этом Герус добавил, что Россия является очень нестабильным поставщиком и в планах Украинского правительства снизить поставки из России почти вдвое.

Также он сообщил, что поставки нефтепродуктов в Украину морскими путями в августе вырастут в 3-4 раза.

Как сообщали Українськi Новини, представитель Президента Владимира Зеленского в Кабинете Министров Андрей Герус прогнозирует, что поставки дизельного топлива из России в Украину сократятся в 2 раза до 100 тыс. тонн в августе.

Ранее "Консалтинговая группа А-95" заявляла, что введение Кабмином спецпошлин на импорт из России дизтоплива трубопроводным транспортом и сжиженного газа не повлияет на цены в Украине, но несет за собой риски остановки поставок дизтоплива и сжиженного газа из России.

Тем временем в Украину впервые в истории поставили партию нефти из США.