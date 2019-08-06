Украина не планирует запрещать импорт всех нефтепродуктов из России, - Герус

Представитель Президента Владимира Зеленского в Кабинете Министров Андрей Герус заявляет, что Украина не планирует вводить запрет на импорт всех нефтепродуктов из России в то время, как Кабмин ввел специальную пошлину на импорт из России дизельного топлива.\r\nОб этом он сказал на брифинге, передают Українськi Новини.\r\n"Мы не планируем вводить запрет на все нефтепродукты с российским паспортом. Потому что это, по сути, станет квази-налогом на нашего потребителя. И цена может возрасти. Но мы понимаем, что Россия может принять такое решение", - сказал он.\r\nПри этом Герус добавил, что Россия является очень нестабильным поставщиком и в планах Украинского правительства снизить поставки из России почти вдвое.\r\nТакже он сообщил, что поставки нефтепродуктов в Украину морскими путями в августе вырастут в 3-4 раза.\r\nКак сообщали Українськi Новини, представитель Президента Владимира Зеленского в Кабинете Министров Андрей Герус прогнозирует, что поставки дизельного топлива из России в Украину сократятся в 2 раза до 100 тыс. тонн в августе.\r\nРанее "Консалтинговая группа А-95" заявляла, что введение Кабмином спецпошлин на импорт из России дизтоплива трубопроводным транспортом и сжиженного газа не повлияет на цены в Украине, но несет за собой риски остановки поставок дизтоплива и сжиженного газа из России.\r\nТем временем в Украину впервые в истории поставили партию нефти из США.