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07 июля 2019, воскресенье, 10:35 883
Экономика 2019-07-07T12:30:02+03:00
Українські Новини
В Украину впервые в истории поставили партию нефти из США

В Украину впервые в истории поставили партию нефти из США

Танкер Wisdom Venture. Фото: port.odessa.uа
Танкер Wisdom Venture. Фото: port.odessa.uа

На нефтяном терминале Одесского порта выгружается первая в истории Украины партия нефти из США.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации Одесского порта.

6 июля к причалу №2Н нефтегавани Одесского порта был поставлен танкер Wisdom Venture (длина – 237 м, флаг Гонконг), доставивший из США 75 тыс. тонн нефти. По информации издания Business Information Network, партия нефти сорта Bakken закуплена ПАО "Укртатнафта" для переработки на мощностях Кременчугского НПЗ.

Обозреватели специализированных СМИ обращают внимание на тот факт, что заход танкера Wisdom Venture в Одессу знаменует собой первую в истории Украины поставку нефти непосредственно из США. Сырье планируется отправить на Кременчугский НПЗ по нефтепроводу "Одесса-Кременчуг". Вслед за первой закупкой должны последовать еще несколько. Следующий танкер с нефтью сорта Bakken может прибыть в Одессу уже в августе, предполагают эксперты.

Как сообщали Українськi Новини, правительство России запретило экспортировать нефть и нефтепродукты на территорию Украины с субботы, 1 июня.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявлял, что необходимо искать варианты решения проблемы с ограничением экспорта нефтепродуктов из России.

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