Поставки дизтоплива из России сократятся в 2 раза, - Герус

Поставки дизельного топлива из России в Украину сократятся в 2 раза в то время, как дизтопливо продолжает падать в цене.\r\nОб этом на брифинге сообщил представитель Президента в Кабинете Министров Андрей Герус, передают Українськi Новини.\r\n"В целом поставки дизтоплива из России сократятся в 2 раза", - сказал он.\r\nПо его словам, с 1 августа поставки дизтоплива трубопроводным транспортом остановлены.\r\n"В июле они положили много дизтоплива на склады, на нефтебазы. Если обычный переходный остаток на конец месяца 15-20 тыс. тонн, то на конец июля было 60-65 тыс. тонн. 40 тыс. тонн дополнительно, так как не действовала спецпошлина", - добавил Герус.\r\nОн подчеркнул, что Россия является нестабильным источником поставок дизтоплива.\r\nПо словам Геруса, Мозырский НПЗ (Беларусь) перенес ремонт и намерен увеличить поставки дизтоплива украинским поставщикам на 25% до 250-260 тыс. тонн на месяц.\r\nТакже он добавил, что наблюдаются поставки топлива из стран ЕС, в частности, из Литвы.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Кабмин ввел специальную пошлину на импорт из России дизельного топлива трубопроводным транспортом и сжиженного газа 1,75-4% поэтапно с августа и октября.\r\nРанее "Консалтинговая группа А-95" заявляла, что введение Кабмином спецпошлин на импорт из России дизтоплива трубопроводным транспортом и сжиженного газа не повлияет на цены в Украине, но несет за собой риски остановки поставок дизтоплива и сжиженного газа из России.