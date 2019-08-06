Поставки дизтоплива из России сократятся в 2 раза, - Герус

Поставки дизельного топлива из России в Украину сократятся в 2 раза в то время, как д изтопливо продолжает падать в цене

Об этом на брифинге сообщил представитель Президента в Кабинете Министров Андрей Герус, передают Українськi Новини.

"В целом поставки дизтоплива из России сократятся в 2 раза", - сказал он.

По его словам, с 1 августа поставки дизтоплива трубопроводным транспортом остановлены.

"В июле они положили много дизтоплива на склады, на нефтебазы. Если обычный переходный остаток на конец месяца 15-20 тыс. тонн, то на конец июля было 60-65 тыс. тонн. 40 тыс. тонн дополнительно, так как не действовала спецпошлина", - добавил Герус.

Он подчеркнул, что Россия является нестабильным источником поставок дизтоплива.

По словам Геруса, Мозырский НПЗ (Беларусь) перенес ремонт и намерен увеличить поставки дизтоплива украинским поставщикам на 25% до 250-260 тыс. тонн на месяц.

Также он добавил, что наблюдаются поставки топлива из стран ЕС, в частности, из Литвы.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин ввел специальную пошлину на импорт из России дизельного топлива трубопроводным транспортом и сжиженного газа 1,75-4% поэтапно с августа и октября.

Ранее "Консалтинговая группа А-95" заявляла, что введение Кабмином спецпошлин на импорт из России дизтоплива трубопроводным транспортом и сжиженного газа не повлияет на цены в Украине, но несет за собой риски остановки поставок дизтоплива и сжиженного газа из России.