Україна не планує забороняти імпорт всіх нафтопродуктів з Росії, - Герус

Представник Президента Володимира Зеленського в Кабінеті Міністрів Андрій Герус заявляє, що Україна не планує вводити заборону на імпорт усіх нафтопродуктів з Росії у той час, як Кабмін ввів спеціальне мито на імпорт з Росії дизельного палива.\r\nПро це він сказав на брифінгу, передають Українські Новини.\r\n"Ми не плануємо вводити заборону на всі нафтопродукти з російським паспортом. Тому що це, по суті, стане квазіподатком на нашого споживача. І ціна може зрости. Але ми розуміємо, що Росія може прийняти таке рішення", - сказав він.\r\nПри цьому Герус додав, що Росія є дуже нестабільним постачальником і в планах українського уряду - знизити поставки з Росії майже вдвічі.\r\nТакож він повідомив, що поставки нафтопродуктів в Україну морськими шляхами в серпні зростуть у 3-4 рази.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, представник Президента Володимира Зеленського в Кабінеті Міністрів Андрій Герус прогнозує, що поставки дизельного палива з Росії в Україну скоротяться 2 рази до 100 тис. тонн у серпні.\r\n\r\nРаніше "Консалтингова група А-95" заявляла, що введення Кабміном спецмит на імпорт з Росії дизпалива трубопровідним транспортом та скрапленого газу не вплине на ціни в Україні, але несе за собою ризики зупинки поставок дизпалива і скрапленого газу з Росії.\r\nТим часом в Україну вперше в історії поставили партію нафти з США.\r\n