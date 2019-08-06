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06 серпня 2019, вівторок, 18:17 6
Економіка 2019-08-06T19:15:02+03:00
Українські Новини
Україна не планує забороняти імпорт всіх нафтопродуктів з Росії, - Герус

Україна не планує забороняти імпорт всіх нафтопродуктів з Росії, - Герус

Нафта. Фото: firstsocial
Нафта. Фото: firstsocial

Представник Президента Володимира Зеленського в Кабінеті Міністрів Андрій Герус заявляє, що Україна не планує вводити заборону на імпорт усіх нафтопродуктів з Росії у той час, як Кабмін ввів спеціальне мито на імпорт з Росії дизельного палива.

Про це він сказав на брифінгу, передають Українські Новини.

"Ми не плануємо вводити заборону на всі нафтопродукти з російським паспортом. Тому що це, по суті, стане квазіподатком на нашого споживача. І ціна може зрости. Але ми розуміємо, що Росія може прийняти таке рішення", - сказав він.

При цьому Герус додав, що Росія є дуже нестабільним постачальником і в планах українського уряду - знизити поставки з Росії майже вдвічі.

Також він повідомив, що поставки нафтопродуктів в Україну морськими шляхами в серпні зростуть у 3-4 рази.

Як повідомляли Українські Новини, представник Президента Володимира Зеленського в Кабінеті Міністрів Андрій Герус прогнозує, що поставки дизельного палива з Росії в Україну скоротяться 2 рази до 100 тис. тонн у серпні.

Раніше "Консалтингова група А-95" заявляла, що введення Кабміном спецмит на імпорт з Росії дизпалива трубопровідним транспортом та скрапленого газу не вплине на ціни в Україні, але несе за собою ризики зупинки поставок дизпалива і скрапленого газу з Росії.

Тим часом в Україну вперше в історії поставили партію нафти з США.

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