Видео дня: в Одесской области пронесся смерч, а ливень затопил дороги

Сегодня, 3 августа, смерч пронесся в районе села Приморского Татарбунарского района Одесской области, тем временем, как в ряде областей Украины объявили штормовое предупреждение.

Смерчи становятся уже чуть ли не привычным явлением в Одесской области, пишет "Таймер".

Вихрь прогулялся по местным полям, по предварительной информации, не нанеся никакого ущерба.

Тем временем в самой Одессе ливень затопил дорогу на Черноморку, улицу Балковскую, на Пересыпи смыло люки и ливневки. Частично затоплены Большая Арнаутская и Среднефонтанская, пишет "Думская".

Из-за затопления на проспекте Небесной сотни 12-й троллейбус частично изменил маршрут и ходит по Королева.

Па улице Ильфа и Петрова затруднен проезд из-за большого количества воды. На углу с улицей Архитекторской уровень воды больше метра.

На Карантинном спуске мощный поток воды снес десяток припаркованных автомобилей разворотил ливневой коллектор.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям присвоила стихии оранжевый уровень опасности. Мэрия обратилась с просьбой не выходить без надобности на улицу.

"Усложнение погоды 3-4 августа соответствует второму уровню опасности. Это может привести к нарушениям энергоснабжения, работы служб коммунального хозяйства, строительной сферы, а также к нарушению или прекращению движения транспорта на всех дорогах и улицах", — говорилось в сообщении.

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Напомним, в июле также были опубликованы кадры смерча, пронесшегося над одесским пляжем.

В июне в Одесской области также пронесся смерч.