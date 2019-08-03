Видео дня: в Одесской области пронесся смерч, а ливень затопил дороги

Сегодня, 3 августа, смерч пронесся в районе села Приморского Татарбунарского района Одесской области, тем временем, как в ряде областей Украины объявили штормовое предупреждение.\r\nСмерчи становятся уже чуть ли не привычным явлением в Одесской области, пишет "Таймер".\r\nВихрь прогулялся по местным полям, по предварительной информации, не нанеся никакого ущерба.\r\nТем временем в самой Одессе ливень затопил дорогу на Черноморку, улицу Балковскую, на Пересыпи смыло люки и ливневки. Частично затоплены Большая Арнаутская и Среднефонтанская, пишет "Думская".\r\nИз-за затопления на проспекте Небесной сотни 12-й троллейбус частично изменил маршрут и ходит по Королева.\r\nПа улице Ильфа и Петрова затруднен проезд из-за большого количества воды. На углу с улицей Архитекторской уровень воды больше метра.\r\nНа Карантинном спуске мощный поток воды снес десяток припаркованных автомобилей разворотил ливневой коллектор.\r\nГосслужба по чрезвычайным ситуациям присвоила стихии оранжевый уровень опасности. Мэрия обратилась с просьбой не выходить без надобности на улицу.\r\n"Усложнение погоды 3-4 августа соответствует второму уровню опасности. Это может привести к нарушениям энергоснабжения, работы служб коммунального хозяйства, строительной сферы, а также к нарушению или прекращению движения транспорта на всех дорогах и улицах", — говорилось в сообщении.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=GdNnOIQFDWw" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=7bdu5cc9rvg" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=WoFppB-K1a4" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=4mu_qnA6HiQ" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nНапомним, в июле также были опубликованы кадры смерча, пронесшегося над одесским пляжем.\r\nВ июне в Одесской области также пронесся смерч.\r\n