В горсовете Одессы предупредили об опасности купания на всех пляжах города

Одесский городской совет рекомендует жителям и гостям Одессы не купаться на всех пляжах города из-за сильных ливней. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.\r\n"В связи с сильными ливневыми осадками, которые прошли 3-4 августа 2019 году в городе Одессе, большое количество поверхностных вод попало в акваторию пляжей города", - говорится в сообщении.\r\nВ связи с этим Госпродпотребслужба рекомендует воздержаться от купания для "недопущения ухудшения эпидситуации в оздоровительный период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем".\r\nЭта рекомендация будет действовать до особого распоряжения.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Одесской области пронесся смерч, а ливень затопил дороги.\r\nТакже в Одесской области в результате непогоды погиб мужчина, его смыло селевым потоком.\r\nКроме того, в Одесской и Кировоградской областях обесточены десятки населенных пунктов из-за бури.