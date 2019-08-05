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05 августа 2019, понедельник, 22:00 31
Общество 2019-08-05T22:00:07+03:00
Українські Новини
В горсовете Одессы предупредили об опасности купания на всех пляжах города

В горсовете Одессы предупредили об опасности купания на всех пляжах города

Пляж в Одессе
Пляж в Одессе

Одесский городской совет рекомендует жителям и гостям Одессы не купаться на всех пляжах города из-за сильных ливней. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

"В связи с сильными ливневыми осадками, которые прошли 3-4 августа 2019 году в городе Одессе, большое количество поверхностных вод попало в акваторию пляжей города", - говорится в сообщении.

В связи с этим Госпродпотребслужба рекомендует воздержаться от купания для "недопущения ухудшения эпидситуации в оздоровительный период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем".

Эта рекомендация будет действовать до особого распоряжения.

Как сообщали Українські Новини, в Одесской области пронесся смерч, а ливень затопил дороги.

Также в Одесской области в результате непогоды погиб мужчина, его смыло селевым потоком.

Кроме того, в Одесской и Кировоградской областях обесточены десятки населенных пунктов из-за бури.

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