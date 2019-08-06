68-річний чоловік потонув у дощовій воді біля свого будинку в Одесі

Через негоду в Одеській області 3 серпня загинув один чоловік після того, як в Одеській області пронісся смерч , а злива затопила дороги

Про це Українським Новинам повідомили в Управлінні Національної поліції в Одеській області.

Повідомляється, що тіло 68-річного чоловіка знайшли сусіди 5 серпня після того, як зійшла вода.

Чоловік потонув у дощовій воді біля власного будинку.

3 серпня в Одеській області пройшла потужний злива і пронісся смерч, було затоплено вулиці.

Станом на 4 серпня 40 населених пунктів в Одеській та Кіровоградській областях було знеструмлено у зв'язку з погіршенням погодних умов.

Держслужба з надзвичайних ситуацій привласнила стихії 3 серпня помаранчевий рівень небезпеки. Мерія звернулася з проханням не виходити без потреби на вулицю.

Як повідомляли Українські Новини, у міськраді Одеси попередили про небезпеку купання на всіх пляжах міста. Також в Одеській області машина пішла "носом вниз" у величезну яму на дорозі.

Також 3 липня 3 людини загинули через негоду в Кривому Розі, одного з них вдарило струмом від обриву електромережі.