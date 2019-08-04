Фото дня: в Одесской области машина ушла "носом вниз" в огромную яму на дороге

Провал машины в яму на дороге. Фото: Алла Артемчук Завгородняя/Фейсбук

Провал машины в яму на дороге. Фото: Алла Артемчук Завгородняя/Фейсбук

В Белгороде-Днестровском из-за сильных дождей, которые прошли в Одесской области накануне, произошло размытие грунта и на проезжей части улицы Европейской прямо под машиной провалился асфальт. Об этом сообщили пользователи соцсети Facebook в сообществе "Типичный Аккерман" сегодня, 4 августа.

Так, пользователи рассказали, что прямо во время езды у машины из под колес ушел асфальт. Был госпитализирован один человек с сотрясением и ушибами, еще двое - получили небольшие ушибы.

Ранее в Службе автомобильных дорог Одесской области сообщили о частичном подмывании грунта и образовании провалов на 51 км трассы Н-33 Одесса — Белгород-Днестровский — Монаши — / М-15 / подъезд к порту Черноморск.

Провал машины в яму на дороге. Фото: Алла Артемчук Завгородняя/Фейсбук

С 14:00 на этой дороге было введено временное ограничение движения всех транспортных средств из-за ЧП.

Как сообщали Українські Новини, в Одесской области пронесся смерч, а ливень затопил дороги.

Тем временем в Одесской и Кировоградской областях обесточены десятки населенных пунктов из-за бури.