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06 августа 2019, вторник, 17:53 36
Общество 2019-08-06T17:58:47+03:00
Українські Новини
Зеленские катались в Одессу на фестиваль за свой счет на самолете МАУ

Зеленские катались в Одессу на фестиваль за свой счет на самолете МАУ

Офис президента Владимира Зеленского говорит, что в июле он и его жена Елена летали в Одессу за свой счет. Об этом сообщает Украинская правда.

"Перелет президента из Киева в Одессу 26 июля был оплачен за свой счет, так же, как и перелет Елены Зеленской и сопровождающих ее человек (накануне)".

В ведомстве говорят, что оба перелета были осуществлены рейсовыми самолетами авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в обоих направлениях: Киев – Одесса – Киев.

Деньги из госбюджета не расходовались.

Согласно расписанию на сайте МАУ, в пятницу, когда летел Зеленский, есть три рейса сообщением Киев – Одесса: с вылетом в 09:40 (прилетом в 10:40), 15:30 (прилетом в 16:30) и 19:35 (прилетом в 20:35). По сообщениям местных СМИ, президент прилетел в 16:30.

В четверг, когда летела первая леди, расписание рейсов аналогичное.

Как сообщают Українські Новини, Зеленский отдыхает с Богданом на пляже в Одессе.

По информации местного издания "Думская", в Одессу он прилетел 26 июля с неофициальным визитом и посетил шоу "Лига смеха".

В апреле после победы на выборах Президента Зеленский несколько дней отдыхал с детьми в Турции. Также Зеленский в шортахне захотел общаться с российскими журналистами в Турции.

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