подписаться на рассылку
25.5 25.9
28.15 28.9
˟
06 августа 2019, вторник, 14:14 46
Силовые структуры 2019-08-06T16:15:02+03:00
Українські Новини
ГПУ вызвала Гонтареву, Злочевского и Филатова на допрос

ГПУ вызвала Гонтареву, Злочевского и Филатова на допрос

Генпрокуратура.
Генпрокуратура.

Генеральная прокуратура вызывает бывшего председателя Национального банка Валерию Гонтареву, экс-министра экологии Николая Злочевского и экс-заместителя главы Администрации Президента Алексея Филатова на допрос 12 августа.

Об этом говорится в повестках, опубликованных на сайте Генпрокуратуры, передают Українськi Новини.

Кроме Гонтаревой, Злочевского и Филатова на допрос также вызывается управляющий директор ICU Константин Стеценко.

Все они вызываются прокурором Константином Куликом на допрос в качестве подозреваемых по "делу бизнесмена Сергея Курченко".

Как сообщали Українськi Новини, ГБР завело на Порошенко и Гонтареву новое дело, по которому могут конфисковать все их имущество.

Генеральная прокуратура вызвала на допрос в деле Курченко Ложкина, его бывшего заместителя в Администрации Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву. Филатов не пришел на допрос в Генпрокуратуру.

Ранее в ГПУ опровергли наличие подозрений против Ложкина, Филатова и Гонтаревой по делу Курченко.

Больше новостей о: Валерия Гонтарева Генпрокуратура Допрос Борис Филатов Николай Злочевский Дело Курченко

Архив
Новости
ГПУ хочет закончить расследование против Мангера до конца недели 16:18
Поставки дизтоплива из России сократятся в 2 раза, - Герус 16:15
Международные резервы выросли на 1,2 млрд долларов в июле 16:03
Сытник не сохранил чеки отдыха 16:00
Wizz Air начнет летать из Одессы в ноябре 15:48
больше новостей
Жара перевалит за +30 и принесет засуху: синоптик дала предварительный прогноз на неделю 06:00 Карта
Ученые записали видео одной из самых гигантских акул мира, вид которой существует 180 млн лет 08:00
Безработные с дипломом: 6 из 10 самых популярных специальностей не востребованы 20:55
Неделя встретит украинцев резким похолоданием: синоптик предупредила о внезапном возвращении жары 06:00 Карта
Стала известна вероятная причина смерти Вилли Токарева 22:04
больше новостей
Вера Черныш: мне не запрещают пока на русском говорить и писать, но с каждым годом в моей родной стране регуляции относительно языка становятся все жестче 21:45
Безработные с дипломом: 6 из 10 самых популярных специальностей не востребованы 20:55
Жара перевалит за +30 и принесет засуху: синоптик дала предварительный прогноз на неделю 06:00 Карта
Ученые записали видео одной из самых гигантских акул мира, вид которой существует 180 млн лет 08:00
НАБУ открыло дело по возможному предложению взятки Богдану 10:31
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok