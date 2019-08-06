ГПУ вызвала Гонтареву, Злочевского и Филатова на допрос

Генеральная прокуратура вызывает бывшего председателя Национального банка Валерию Гонтареву, экс-министра экологии Николая Злочевского и экс-заместителя главы Администрации Президента Алексея Филатова на допрос 12 августа.

Об этом говорится в повестках, опубликованных на сайте Генпрокуратуры, передают Українськi Новини.

Кроме Гонтаревой, Злочевского и Филатова на допрос также вызывается управляющий директор ICU Константин Стеценко.

Все они вызываются прокурором Константином Куликом на допрос в качестве подозреваемых по "делу бизнесмена Сергея Курченко".

Как сообщали Українськi Новини, ГБР завело на Порошенко и Гонтареву новое дело, по которому могут конфисковать все их имущество.

Генеральная прокуратура вызвала на допрос в деле Курченко Ложкина, его бывшего заместителя в Администрации Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву. Филатов не пришел на допрос в Генпрокуратуру.

Ранее в ГПУ опровергли наличие подозрений против Ложкина, Филатова и Гонтаревой по делу Курченко.