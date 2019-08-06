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06 серпня 2019, вівторок, 14:14 25
Силові структури 2019-08-06T16:15:02+03:00
Українські Новини
ГПУ викликала Гонтареву, Злочевського та Філатова на допит

ГПУ викликала Гонтареву, Злочевського та Філатова на допит

Генпрокуратура.
Генпрокуратура.

Генеральна прокуратура викликає колишнього голови Національного банку Валерія Гонтареву, екс-міністра екології Миколи Злочевського та екс-заступника глави Адміністрації Президента Олексія Філатова на допит 12 серпня.

Про це йдеться в повістках, опублікованих на сайті Генпрокуратури, передають Українські Новини.

Крім Гонтарєевої, Злочевського та Філатова на допит також викликається керуючий директор ICU Костянтин Стеценко.

Всі вони викликаються прокурором Костянтином Куликом на допит як підозрювані у справі бізнесмена Сергія Курченка.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР завело на Порошенка і Гонтареву нову справа, по якій можуть конфіскувати їх майно.

Генеральна прокуратура викликала на допит у справі Курченка Ложкіна, його колишнього заступника в Адміністрації Олексія Філатова і екс-главу Нацбанку Валерію Гонтареву. Філатов не прийшов на допит в Генпрокуратуру.

Раніше у ГПУ спростували наявність підозр проти Ложкіна, Філатова і Гонтаревої у справі Курченка.

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