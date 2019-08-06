ГПУ викликала Гонтареву, Злочевського та Філатова на допит

Генеральна прокуратура викликає колишнього голови Національного банку Валерія Гонтареву, екс-міністра екології Миколи Злочевського та екс-заступника глави Адміністрації Президента Олексія Філатова на допит 12 серпня.\r\nПро це йдеться в повістках, опублікованих на сайті Генпрокуратури, передають Українські Новини.\r\nКрім Гонтарєевої, Злочевського та Філатова на допит також викликається керуючий директор ICU Костянтин Стеценко.\r\nВсі вони викликаються прокурором Костянтином Куликом на допит як підозрювані у справі бізнесмена Сергія Курченка.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ДБР завело на Порошенка і Гонтареву нову справа, по якій можуть конфіскувати їх майно.\r\nГенеральна прокуратура викликала на допит у справі Курченка Ложкіна, його колишнього заступника в Адміністрації Олексія Філатова і екс-главу Нацбанку Валерію Гонтареву. Філатов не прийшов на допит в Генпрокуратуру.\r\nРаніше у ГПУ спростували наявність підозр проти Ложкіна, Філатова і Гонтаревої у справі Курченка.