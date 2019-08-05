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05 августа 2019, понедельник, 19:46 5
Политика 2019-08-05T19:47:13+03:00
Українські Новини
Порошенко встречался с Коломойским в июне, - Бутусов

Порошенко встречался с Коломойским в июне, - Бутусов

Порошенко и Коломойский. Фото: Цензор.НЕТ
Порошенко и Коломойский. Фото: Цензор.НЕТ

Олигарх Игорь Коломойский, с множества объектов которого в середине июля суд снял арест, провел встречу с экс-президентом Украины Петром Порошенко в начале июня.

Об этом на своем Facebook сообщил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

По его словам, изданию удалось пообщаться с Коломойским, который во время интервью упомянул о встрече с Порошенко и даже похвалил его.

"Об этом сам Коломойский заявил в интервью Цензор.НЕТ, которое выйдет в ближайшее время. Подробности по данной встрече и что думает Коломойский о Порошенко — а наряду с жесткой критикой Игорь Валерьевич, как оказалось, отметил и ряд больших заслуг экс-президента", - написал Бутусов.

Как сообщали Українськi Новини, суд открыл производство по иску НБУ против Коломойского.

Также Коломойский допускает, что может снова стать совладельцем Приватбанка.

Тем временем, СМИ сообщили, что семья экс-президента Петра Порошенко вылетела из Украины двумя самолетами в Объединенные Арабские Эмираты и Германию.

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