Порошенко встречался с Коломойским в июне, - Бутусов

Олигарх Игорь Коломойский, с множества объектов которого в середине июля суд снял арест, провел встречу с экс-президентом Украины Петром Порошенко в начале июня.

Об этом на своем Facebook сообщил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

По его словам, изданию удалось пообщаться с Коломойским, который во время интервью упомянул о встрече с Порошенко и даже похвалил его.

"Об этом сам Коломойский заявил в интервью Цензор.НЕТ, которое выйдет в ближайшее время. Подробности по данной встрече и что думает Коломойский о Порошенко — а наряду с жесткой критикой Игорь Валерьевич, как оказалось, отметил и ряд больших заслуг экс-президента", - написал Бутусов.

Как сообщали Українськi Новини, суд открыл производство по иску НБУ против Коломойского.

Также Коломойский допускает, что может снова стать совладельцем Приватбанка.

Тем временем, СМИ сообщили, что семья экс-президента Петра Порошенко вылетела из Украины двумя самолетами в Объединенные Арабские Эмираты и Германию.