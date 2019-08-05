Данилюк рассказал, когда пройдут переговоры с Россией по транзиту газа

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк заявил, что проведение переговоров с Россией по вопросу транзита газа после 2019 года пройдут после формирования нового состава Кабинета Министров в то время, как Зеленский заявил, что переговоры по транзиту газа надо провести в сентябре

Об этом он заявил в эфире программы "Радио НВ", передают Українські Новини.

"Эти переговоры пройдут после того, когда будет сформирован новый состав Кабмина. Например, будет назначен новый министр энергетики и угольной промышленности, который будет отвечать за процесс переговоров", - сказал Данилюк.

Также он добавил, что для Украины важно сохранить транзит, так как это вопрос получения государственным бюджетом около 3 млрд долларов в год, а также это вопрос функционирования украинской газотранспортной системы (ГТС).

Как сообщали Українські Новини, СНБО рекомендует Кабмину включить представителей "Магистральных газопроводов Украины" (МГУ) в трехсторонние переговоры с Европейским союзом и Россией относительно транзита российского газа.

"Нефтегаз" готов сократить исковые требования к "Газпрому" с 12 млрд долларов до 2 млрд долларов в случае заключения долгосрочного контракта по транзиту газа через территорию Украины.

Тем временем в РФ назвали условие для продолжения транзита газа через Украину.