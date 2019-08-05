Данилюк рассказал, когда пройдут переговоры с Россией по транзиту газа

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк заявил, что проведение переговоров с Россией по вопросу транзита газа после 2019 года пройдут после формирования нового состава Кабинета Министров в то время, как Зеленский заявил, что переговоры по транзиту газа надо провести в сентябре.\r\nОб этом он заявил в эфире программы "Радио НВ", передают Українські Новини.\r\n"Эти переговоры пройдут после того, когда будет сформирован новый состав Кабмина. Например, будет назначен новый министр энергетики и угольной промышленности, который будет отвечать за процесс переговоров", - сказал Данилюк.\r\nТакже он добавил, что для Украины важно сохранить транзит, так как это вопрос получения государственным бюджетом около 3 млрд долларов в год, а также это вопрос функционирования украинской газотранспортной системы (ГТС).\r\nКак сообщали Українські Новини, СНБО рекомендует Кабмину включить представителей "Магистральных газопроводов Украины" (МГУ) в трехсторонние переговоры с Европейским союзом и Россией относительно транзита российского газа.\r\n"Нефтегаз" готов сократить исковые требования к "Газпрому" с 12 млрд долларов до 2 млрд долларов в случае заключения долгосрочного контракта по транзиту газа через территорию Украины.\r\nТем временем в РФ назвали условие для продолжения транзита газа через Украину.