Климкин заявил, что Украину через несколько лет может покинуть половина жителей

Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что спустя несколько лет половина наших сограждан может покинуть родину. Многие это уже сделали. Об этом заявил он на встрече с ветеранами войны на востоке Украины.

"Раньше у нас была родина и диаспора... То, что происходит сейчас, когда миллионы украинцев постоянно или временно за границей – я считаю, что через несколько лет (опять-таки, хотите – осуждайте меня) примерно будет так... Половина украинцев будет здесь, и половина украинцев будет за границей", - отметил чиновник.

Сейчас, по мнению Климкина, в других странах живут примерно 20-21 миллион украинцев. Вскоре появятся результаты переписи населения, которые многих удивят, добавил чиновник.

"Поэтому я считаю, что уже не надо делить украинцев на тех, кто здесь, и - нет. В мире должна сформироваться глобальная украинизация. И во многих странах мы очень опираемся на общины", - уточнил Климкин.

Ранее Зеленский публично обвинил Климкина, что тот не информировал Офис президента о ноте РФ по вызволению украинских моряков и ответе на ноту, самостоятельно отправленном украинским МИДом.

После чего премьер-министр Владимир Гройсман выступил за уход Климкина в отпуск и назначение исполняющего обязанности министра по представлению Зеленского.

6 июня Верховная Рада отказалась уволить министра иностранных дел Климкина.

После чего Зеленский повторно предложил Раде уволить Климкина и назначить на эту должность заместителя главы Администрации (теперь - Офис) Президента Вадима Пристайко.

11 июля Верховная Рада снова отказалась уволить министра иностранных дел Павла Климкина, который заявил, что решил уйти в "политический отпуск".