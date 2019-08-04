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04 августа 2019, воскресенье, 23:52 229
Интернет и IT 2019-08-04T23:52:02+03:00
Українські Новини
Instagram и WhatsApp изменят названия

Instagram и WhatsApp изменят названия

Instagram, WhatsApp, Facebook. Delo.ua
Instagram, WhatsApp, Facebook. Delo.ua

Компания Facebook Inc., которая является владельцем Instagram и WhatsApp, добавит к названиям этих приложений обозначение "From Facebook" (от Facebook - ред.), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на комментарий представителя компании Берти Томсона для The Wall Street Journal.

"Мы хотим, чтобы принадлежность продуктов, принадлежащих Facebook, была обозначена более четко", - сказал представитель Facebook.

По словам Томсон, названия изменятся как в самых приложениях, так и в Google Play и App Store. На экранах гаджетов названия будут отображаться прежние.

Отмечается, что компания Facebook Inc. купила Instagram в 2012 году, а WhatsApp - в 2014 году.

Как сообщали Українські Новини, Instagram будет скрывать лайки, чтобы повысить самооценку пользователей. Ранее WhatsApp подвергся масштабной хакерской атаке.

Также Instagram заблокирует хэштеги, через которые распространяют "антинаучные данные" о вакцинах.

Тем временем Цукерберг решил объединить обмен сообщениями в WhatsApp, Instagram и Facebook.

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