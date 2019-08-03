На Украину надвигается циклон: объявлено штормовое предупреждение

Вечером 3 августа и днем ​​4 августа с юго-запада в Украину будет двигаться циклон. Расчеты показывают существенное ухудшение погодных условий на юго-востоке Украины, сообщает Метеопост.

В Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях ожидаются очень сильные осадки. В течение суток местами может выпасть до 80 мм осадков. Порывы ветра ожидаются в 20..25 м/с. Снижение дневной температуры до +17..+20.

Такие интенсивные осадки и порывы ветра могут приводить к значительным затоплениям местности, разрушений крыш домов и падения деревьев или конструкций.

По прогнозам УкрГидрометцента, днем 3 августа в большинстве западных, центральных и южных областей грозы, в Карпатском регионе, в Одесской и Николаевской областях местами значительный дождь, град и шквалы 15-20 м / с (І уровень опасности, желтый).

4 августа в связи с перемещением активного южного циклона на акватории и в портах Черного и Азовского морей ожидаются сложные погодные условия: усиление ветра 25-28 м/с, высота волн на Черном море 30-40 дм, на Азовском - 13-15 дм.

Карта: Метеопост

Как сообщали Українські Новини, ранее синоптики дали прогноз погоды на август, в последний месяц лета ожидается сухая и не жаркая погода.

Кроме того синоптики спрогнозировали погоду до октября.

Тем временем астрологи составили Лунный календарь и предупредили о неблагоприятных днях в начале августа и дали советы.