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03 серпня 2019, субота, 15:00 222 Карта
Життя 2019-08-03T19:15:02+03:00
Українські Новини
На Україну насувається циклон: оголошено штормове попередження

На Україну насувається циклон: оголошено штормове попередження

Шквальний вітер. Фото: expres.ua
Шквальний вітер. Фото: expres.ua

Увечері 3 серпня і вдень 4 серпня з південно-заходу в Україну буде рухатися циклон. Розрахунки показують суттєве погіршення погодних умов на південному сході України, повідомляє Метеопост.

В Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській областях очікуються дуже сильні опади. Протягом доби місцями може випасти до 80 мм опадів. Пориви вітру очікуються в 20..25 м/с. Зниження денної температури до +17..+20.

Такі інтенсивні опади та пориви вітру можуть призводити до значних затоплень місцевості, руйнування дахів будинків та падіння дерев або конструкцій.

За прогнозами УкрГідрометценту, вдень 3 серпня у західних, центральних та південних областей грози, в Карпатському регіоні, в Одеській і Миколаївській областях місцями значний дощ, град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).

4 серпня у зв'язку з переміщенням активного південного циклону на акваторії і в портах Чорного і Азовського морів очікуються складні погодні умови: посилення вітру 25-28 м/с, висота хвиль на Чорному морі 30-40 дм, на Азовському - 13-15 дм.

Карта: МетеопостКарта: Метеопост

Як повідомляли Українські Новини, раніше синоптики дали прогноз погоди на серпень, в останній місяць літа очікується суха і не спекотна погода.

Крім того синоптики спрогнозували погоду до жовтня.

Тим часом астрологи склали Місячний календар і попередили про несприятливі дні на початку серпня і дали поради.

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